Calciomercato Roma, rifiutati 20 milioni per Ziolkowski ma il polacco resta in uscita

La Roma torna a muoversi sul mercato internazionale e riaccende i contatti con diversi club di Premier League interessati a Jan Ziolkowski. Il difensore classe 2005, arrivato la scorsa estate dal Legia Varsavia, è finito nel mirino di diverse società estere dopo una prima stagione in Serie A fatta di alti e bassi, ma anche di segnali incoraggianti sul piano del potenziale.

Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta su X, i giallorossi nei mesi scorsi avrebbero già respinto un’offerta da circa 20 milioni di euro, convinti che il valore del giocatore possa crescere ulteriormente. Non è escluso, però, che nelle prossime settimane possano arrivare nuovi rilanci dall’Inghilterra, dove il profilo del centrale è seguito con attenzione da diversi club.

Il polacco, che ha trovato spazio soprattutto a fasi alterne in questa stagione, resta considerato internamente un investimento di prospettiva. Arrivato a Roma per circa 6 milioni di euro nell’estate 2025, ha già mostrato qualità interessanti sia in impostazione che in fase difensiva, pur soffrendo la concorrenza in un reparto ricco di alternative.

Il suo desiderio, però, è chiaro: giocare con continuità. Non a caso anche dalla Germania continuano ad arrivare segnali di apprezzamento, mentre in Premier il suo nome resta tra quelli monitorati per il futuro.

In casa Roma la posizione è prudente: nessuna apertura ufficiale alla cessione, ma disponibilità ad ascoltare offerte importanti. Molto dipenderà anche dalle scelte tecniche del nuovo corso e dalle eventuali esigenze di bilancio legate al Fair Play Finanziario.

La #Roma ha avuto nuovi contatti con i club della #Premier interessati a #Ziolkowski. I giallorossi lo scorso gennaio hanno rifiutato un’offerta da 20 milioni, consapevoli che entro le prossime settimane potrebbe esserci un rilancio. Stimato anche in Germania, il polacco… pic.twitter.com/iKCZyjJuGE — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) April 28, 2026

Redazione GR.net