Calciomercato Roma, rifiutati 20 milioni per Ziolkowski ma il polacco resta in uscita

La Roma torna a muoversi sul mercato internazionale e riaccende i contatti con diversi club di Premier League interessati a Jan Ziolkowski. Il difensore classe 2005, arrivato la scorsa estate dal Legia Varsavia, è finito nel mirino di diverse società estere dopo una prima stagione in Serie A fatta di alti e bassi, ma anche di segnali incoraggianti sul piano del potenziale.
Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta su X, i giallorossi nei mesi scorsi avrebbero già respinto un’offerta da circa 20 milioni di euro, convinti che il valore del giocatore possa crescere ulteriormente. Non è escluso, però, che nelle prossime settimane possano arrivare nuovi rilanci dall’Inghilterra, dove il profilo del centrale è seguito con attenzione da diversi club.
Il polacco, che ha trovato spazio soprattutto a fasi alterne in questa stagione, resta considerato internamente un investimento di prospettiva. Arrivato a Roma per circa 6 milioni di euro nell’estate 2025, ha già mostrato qualità interessanti sia in impostazione che in fase difensiva, pur soffrendo la concorrenza in un reparto ricco di alternative.
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Il suo desiderio, però, è chiaro: giocare con continuità. Non a caso anche dalla Germania continuano ad arrivare segnali di apprezzamento, mentre in Premier il suo nome resta tra quelli monitorati per il futuro.
In casa Roma la posizione è prudente: nessuna apertura ufficiale alla cessione, ma disponibilità ad ascoltare offerte importanti. Molto dipenderà anche dalle scelte tecniche del nuovo corso e dalle eventuali esigenze di bilancio legate al Fair Play Finanziario.
La #Roma ha avuto nuovi contatti con i club della #Premier interessati a #Ziolkowski.
I giallorossi lo scorso gennaio hanno rifiutato un’offerta da 20 milioni, consapevoli che entro le prossime settimane potrebbe esserci un rilancio.
Stimato anche in Germania, il polacco… pic.twitter.com/iKCZyjJuGE
— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) April 28, 2026
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Redazione GR.net