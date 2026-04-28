Mancini: “Pellegrini e Cristante i vicini ideali. Amo girare per Roma, in ogni angolo si respira storia”

Leader in campo e figura ormai profondamente integrata nel tessuto della città e dello spogliatoio giallorosso, Gianluca Mancini si è raccontato nel quarto episodio di una serie di interviste realizzate in collaborazione con idealista.it. Un’occasione per andare oltre il campo e scoprire il suo rapporto con Roma e con la quotidianità fuori dal calcio.

In ogni casa c’è un angolo speciale, qual è il tuo? Preferisci uno spazio all’aperto o magari una sala cinema o dedicata ai videogiochi?

“A me piace ogni stanza della mia casa, anche la cucina… Dipende dai momenti della giornata. Ma sicuramente un angolo dedicato alla Roma e ai miei successi da calciatore non manca”.

Vivi la Capitale ormai da diversi anni. C’è un quartiere o una zona di Roma che ti ha colpito particolarmente, dove ti senti davvero “a casa”?

“Mi piace girare molto per il centro e scoprire ogni volta qualcosa di diverso. In ogni via di Roma si respira la storia”.

Sei uno dei capitani della squadra. Chi è il “vicino di casa” ideale tra i tuoi compagni? E chi, invece, farebbe troppo chiasso?

“Penso che Bryan e Lorenzo possano essere i vicini ideali per qualsiasi persona. Sono persone perbene, oltre che legatissimi alla Roma. Il compagno che farebbe troppo chiasso da vicino? Ci sono già io, basto e avanzo (ride, ndr)“.

Fonte: idealista.it