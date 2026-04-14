Calciomercato, Inter su Mancini: rinnovo con la Roma in stand-by

L’Inter si prepara a ridisegnare la propria difesa nella prossima sessione estiva. I contratti in scadenza di Acerbi e De Vrij spingono i nerazzurri a muoversi in anticipo sul mercato alla ricerca di nuovi profili.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, tra i nomi finiti sul taccuino dei dirigenti c’è anche Gianluca Mancini. Il centrale della Roma è seguito con attenzione, anche alla luce di una situazione contrattuale ancora in sospeso: il rinnovo con il club giallorosso, infatti, sarebbe stato momentaneamente congelato.
Mancini rappresenta uno dei profili valutati per rinforzare il reparto arretrato, ma non è l’unico. Il quotidiano cita anche altre alternative come Gila, Muharemovic e Solet, tutti giocatori monitorati per costruire una nuova linea difensiva.
Per la Roma, dunque, si apre un possibile scenario di mercato su uno dei titolari, in una fase già delicata sul fronte dei rinnovi e della programmazione futura. Molto dipenderà dalle scelte del club nelle prossime settimane e dall’evoluzione della trattativa per il prolungamento del difensore.
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Fonte: Repubblica.it