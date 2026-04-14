Totti: “Scontro Ranieri-Gasperini? Serve rispetto per la Roma, bisogna restare uniti”

Nel momento più delicato della stagione giallorossa, con lo scontro tra Ranieri e Gasperini sempre più acceso, arriva il richiamo all’unità di Francesco Totti durante un evento su eBay Live insieme a Pierluigi Pardo. L’ex capitano sceglie di non alimentare ulteriormente le polemiche, ma il messaggio è chiaro e diretto.

“Non vorrei entrare in questa dinamica, ma da tifoso dico che l’obiettivo è restare uniti, anche se ci sono screzi”. Un invito esplicito a ricompattare l’ambiente, senza ignorare le tensioni ma evitando che queste prendano il sopravvento proprio nel momento decisivo della stagione.

“Ranieri e Gasperini devono avere rispetto per la Roma, per i tifosi e per la società”. Parole pesate, che spostano il focus su ciò che davvero conta: il bene del club, sopra ogni divergenza personale. Totti insiste poi sull’importanza del timing: “Siamo lì, a pochi punti dalla Champions, quindi bisogna unire le forze e poi a fine stagione si tireranno le somme”.

E ancora, un concetto ribadito con forza: “I problemi esistono ovunque, ma esporli ora non è il momento giusto”. Un messaggio semplice ma incisivo, che fotografa perfettamente la situazione: la Roma è ancora in corsa e non può permettersi distrazioni.

Spazio anche ai campioni che lo hanno segnato: “Ronaldo non era un giocatore ma un marziano, il più forte dopo Maradona e Pelé”, mentre su Buffon: “Un’icona, uno dei più forti di sempre, capace di sembrare un polipo già all’esordio”. Infine, il retroscena sul Real Madrid: “È stata forse la scelta più difficile della carriera, lì avrei vinto di più, ma quello che ho avuto a Roma è stato qualcosa di magico”.

Ma il punto centrale resta uno: la Roma, adesso, ha bisogno di unità. Tutto il resto può aspettare.

Redazione GR.net