Ranieri e i tre allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasp: il retroscena

La vittoria contro il Pisa passa in secondo piano, sovrastata da uno scontro che ora è diventato pubblico. Il duro intervento di Claudio Ranieri nel prepartita ha acceso definitivamente il confronto con Gian Piero Gasperini, con toni che, come sottolinea il Corriere della Sera, suonano come un vero e proprio aut aut.

Nel cuore della polemica c’è però anche un retroscena destinato a far discutere. Ranieri ha infatti rivelato come, prima di arrivare a Gasperini, la Roma avesse valutato altri profili per la panchina. Una lista di candidati che, secondo quanto riportato, comprendeva almeno tre allenatori che hanno declinato la proposta giallorossa: Cesc Fàbregas, Stefano Pioli e, con ogni probabilità, Francesco Farioli.

Un dettaglio non secondario, perché inserito all’interno di un discorso più ampio che finisce per ridimensionare, almeno nella percezione pubblica, la centralità del tecnico attuale nel progetto iniziale del club. Un passaggio che, inevitabilmente, ha un peso specifico nelle dinamiche interne e nei rapporti già tesi tra le parti.

Secondo il quotidiano, resta da capire se l’uscita di Ranieri sia stata concordata con la proprietà o rappresenti un’iniziativa personale. Nel primo caso, il segnale nei confronti dell’allenatore sarebbe chiaro; nel secondo, si tratterebbe di una presa di posizione autonoma che rischia di aprire ulteriori crepe in un ambiente già delicato.

Dal canto suo, Gasperini ha scelto una linea più prudente, rimandando ogni chiarimento a un confronto diretto: “Ci vedremo la prossima settimana, ma non ci sono mai stati screzi”. Parole che provano ad abbassare i toni, senza però cancellare la sensazione di una frattura ormai evidente.

Fonte: Corriere della Sera