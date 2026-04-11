“Gasp antipatico”, la frase che ha sancito l’inizio della fine. Mercato e staff medico, tutti gli attriti

La vittoria contro il Pisa, impreziosita dalla tripletta di Donyell Malen, ha riportato tre punti e un po’ di ossigeno alla Roma. Ma dietro il risultato, secondo quanto ricostruito da La Repubblica, resta una frattura profonda tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, maturata nel tempo e ora esplosa definitivamente.
Al centro dello scontro ci sono innanzitutto le divergenze sul mercato. Ranieri ha rivendicato come tutte le operazioni siano state condivise con l’allenatore, affermando che “gli acquisti sono stati sempre avallati” dal tecnico. Una versione che contrasta con quanto sostenuto da Gasperini negli ultimi mesi, durante i quali ha più volte lasciato intendere come alcune scelte non fossero pienamente nelle sue mani.
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Un esempio riguarda il caso di Ziolkowski, indicato dall’allenatore come operazione non direttamente riconducibile alle sue richieste. Più in generale, il tecnico avrebbe manifestato insoddisfazione per alcune trattative non andate a buon fine, chiedendo una presenza più incisiva sia da parte della dirigenza sia dello stesso Ranieri nelle fasi operative del mercato.
Le incomprensioni affondano le radici già nei primi mesi della stagione. Una battuta di Ranieri, che in fase di presentazione aveva definito Gasperini “antipatico”, avrebbe lasciato strascichi più profondi del previsto, contribuendo a raffreddare definitivamente i rapporti. Da lì, una distanza progressivamente aumentata, fino a riflettersi anche sulle strategie del mercato invernale.
Secondo La Repubblica, Gasperini aveva individuato profili precisi per rinforzare la rosa, ma le sue indicazioni non sarebbero state seguite. Al contrario, alcuni acquisti sarebbero stati frutto di scelte societarie, con il tecnico che li avrebbe poi etichettati come operazioni “di prospettiva” o comunque non pienamente funzionali alle proprie esigenze.
A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge il tema della gestione fisica della squadra. Gasperini ha espresso pubblicamente perplessità sul lavoro dello staff medico, scelto da Ranieri, sottolineando come i numerosi infortuni abbiano inciso in maniera significativa sull’andamento della stagione. Le sue parole – “troppi guai fisici, una cosa mai vista” – rappresentano un altro elemento di attrito, esteso anche alla gestione dei recuperi di giocatori come Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Manu Koné e Matías Soulé.
Il quadro che emerge è quello di un rapporto logorato su più fronti: mercato, gestione interna e comunicazione. E mentre il campo continua a offrire ancora margini per inseguire un obiettivo importante, fuori dal campo la sensazione è che la frattura sia ormai profonda e difficilmente ricomponibile nel breve periodo.
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Fonte: La Repubblica
Sono partite le truppe cammellate contro Gasperini per prendere le parti alla proprietà
io, invece, ho l’impressione che tra i due vasi de fero ce ne sia uno de coccio… indovinate chi è?
Se le indicazioni erano Sancho e altre salme di questo genere meno male che non sono state seguite. Ero contento dell’arrivo di Gasperini, ma alla luce della gestione dell’organico e di come viene sfruttata la rosa (tre centrali difensivi, il bradipo Cristante nel centrocampo a due a lasciare praterie agli avversari), mi sono dovuto ricredere. Spero che a questo punto lasci, altrimenti il prossimo anno è già perso in partenza.
Spero che il gruppo giocatori si compatti intorno a Gasp per mostrare da che parte sta. Se succede posiamo vincerle tutte da qui alla fine
Non c’è mai pace per chi tifa questa squadra, neanche dopo un 3 a 0.
Ciao Ranieri, grazie di tutto ma il progetto con Gasperini è più importante
ogni 5 secondi si legge tutto ed il contrario di tutto poi c’è tanta gente che commenta senza capire spesso senza leggere tutto il virgolettato è si fa solo caos chiasso inutile. io sono dalla parte di chi vuol il bene della Roma questo significa che spesso si sbaglia ma va bene. si sbaglia con i figli ma i tuoi figli li ami. si sbaglia sull lavoro ma il tuo lavoro è importante.. si sbaglia una manovra in macchina è purtroppo c’è un incidente ma comunque devi guidare.. Forza Roma!
quanto ci sguazzano… a quando una serie su Netflix?
in un Ambiente soprattutto quello di Roma ormai sono anni che ci dicono cosi e ci siamo convinti anche noi che a Roma è un Ambiente brutto per fare calcio tanto e vero che convinciamo a tutti gli allenatori anche quelli che vengono convinti del contrario ma vengono talmente convinti che poi ci lasciano per andare a vincere altrove. quando il Romanista si sveglierà la Roma Vincerà. A Gasperini servono Giocatori Pronti e fisicamente perfetti punto
in estate scorsa eravamo tutti qui ad esaltare la scelta del trio MaGaRa.finalmente competenza laddove prima non c era affatto! finalmente i Friedkin avevano capito l errore!adesso,siccome il trio è ad uno scontro totale manco i bimbi dell asilo, è cmq colpa dei Friedkin che magari dovevano tenere Ghisolfi e la Souluku.cioe ragazzi anche basta!di questa situazione sicuro gli ultimi responsabili sono proprio i Friedkin
Ponendo attenzione a questa ricostruzione, ne emergerebbe che Ranieri sia andato oltre (il ragionevole e opportuno) per l’esigenza di difendere (in realtà fin da subito) i “suoi” uomini dentro la società…a cominciare da Massara.
Ciò deporrebbe maluccio: ma la fonte, per quanto le dichiarazioni del Sir non siano ignorabili, rimane Repubblica.
Ragion di più perchè non le rilasciasse in questa forma che fa gioire i media antiromanisti…
Torto o ragione la polemica la innescata Gasperini da mesi con le sue lagne e ora La società si è stancata ed ha risposto per mezzo di Ranieri. Gli ha ricordato che è vero che non tutti i giocatri presi erano i primi della lista, e che lui comunque ha accettato mentre altri buoni li ha rifiutati tipo Boga e altri, ma manco lui come allenatore era il primo della lista. Come la mettiamo? La paziena ha un limite. Non puoi addossare le cappellate che hai fatto con Torino e Bologna agli altri
servono Atleti non vuole non pretendere messi e Ronaldo anzi vedendo la sua Atalnta non aveva malen wesley kone ma aveva gente come Pisilli e appena sfornava un giocatore da rivendere vedi mancini cristante lui si faceva rimpiazzare subito con giocatore di pari valore se non un gradino superiore per migliorare non per far scendere il valore. con ziorkoski con ventirino con vaz anche se sono di belle speranze non sono da Roma. ora nell immediato. e semplice
cmq era meglio quando queste “notizie” da 4 soldi non uscivano mai. ora la roma e’ tornata ad essere novella 2000.
Io penso che per ottenere dei risultati serve accontentare più che sia possibile l’ allenatore, un esempio? Io con i soldi spesi per VAZ e ZARAGOZA avrei accontentato GASP in qualche maniera, comprando un elemento come KONE, WESLEY, MALEN…Certo che poi diventa antipatico…
Noto come molti tifosi stiano sbandando per Gasp. Ricordo a noi tutti il bene che Sir Ranieri ha sempre fatto per la Roma praticamente gratis. Gasp, quello stesso che non avrei rimandato la partita nonostante Ndicka svenuto in campo, oggi passa per eroe senza qualificazione CL, con millemila sconfitte sul groppone e la costante litania di trovare alibi al suo operato. Gasp ottimo allenatore ma mai quanto Ranieri. Una Premier.
La Roma non deve crescere, deve affogare nella mediocrità e nelle polemiche, questo è l’obbiettivo dei suoi nemici e di qualche falso amico…
Anche quando non dovremmo averli…….i problemi ce li creiamo…….con una stampa avversa e radio autoreferenziali non abbiamo anticorpi….credo che in questo siamo la prima società d’Italia.Forza ragazzi….e forza noi.
Per favore NON commettete l’eresia di mandare via Gasperini!! Piuttosto via Ranieri!!
ci sono troppi galli a cantare. la struttura della societa’ deve essere costituita da un proprietario, un direttore sportivo e un allenatore. gli altri tutti via.
Ziolkowski giocherà e vincerà altrove purtroppo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.