“Gasp antipatico”, la frase che ha sancito l’inizio della fine. Mercato e staff medico, tutti gli attriti

La vittoria contro il Pisa, impreziosita dalla tripletta di Donyell Malen, ha riportato tre punti e un po’ di ossigeno alla Roma. Ma dietro il risultato, secondo quanto ricostruito da La Repubblica, resta una frattura profonda tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, maturata nel tempo e ora esplosa definitivamente.

Al centro dello scontro ci sono innanzitutto le divergenze sul mercato. Ranieri ha rivendicato come tutte le operazioni siano state condivise con l’allenatore, affermando che “gli acquisti sono stati sempre avallati” dal tecnico. Una versione che contrasta con quanto sostenuto da Gasperini negli ultimi mesi, durante i quali ha più volte lasciato intendere come alcune scelte non fossero pienamente nelle sue mani.

Un esempio riguarda il caso di Ziolkowski, indicato dall’allenatore come operazione non direttamente riconducibile alle sue richieste. Più in generale, il tecnico avrebbe manifestato insoddisfazione per alcune trattative non andate a buon fine, chiedendo una presenza più incisiva sia da parte della dirigenza sia dello stesso Ranieri nelle fasi operative del mercato.

Le incomprensioni affondano le radici già nei primi mesi della stagione. Una battuta di Ranieri, che in fase di presentazione aveva definito Gasperini “antipatico”, avrebbe lasciato strascichi più profondi del previsto, contribuendo a raffreddare definitivamente i rapporti. Da lì, una distanza progressivamente aumentata, fino a riflettersi anche sulle strategie del mercato invernale.

Secondo La Repubblica, Gasperini aveva individuato profili precisi per rinforzare la rosa, ma le sue indicazioni non sarebbero state seguite. Al contrario, alcuni acquisti sarebbero stati frutto di scelte societarie, con il tecnico che li avrebbe poi etichettati come operazioni “di prospettiva” o comunque non pienamente funzionali alle proprie esigenze.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge il tema della gestione fisica della squadra. Gasperini ha espresso pubblicamente perplessità sul lavoro dello staff medico, scelto da Ranieri, sottolineando come i numerosi infortuni abbiano inciso in maniera significativa sull’andamento della stagione. Le sue parole – “troppi guai fisici, una cosa mai vista” – rappresentano un altro elemento di attrito, esteso anche alla gestione dei recuperi di giocatori come Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Manu Koné e Matías Soulé.

Il quadro che emerge è quello di un rapporto logorato su più fronti: mercato, gestione interna e comunicazione. E mentre il campo continua a offrire ancora margini per inseguire un obiettivo importante, fuori dal campo la sensazione è che la frattura sia ormai profonda e difficilmente ricomponibile nel breve periodo.

Fonte: La Repubblica