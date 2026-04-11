ULTIMA ORA – Pellegrini, lesione al flessore: stop di 4 settimane

Altro infortunio pesante in casa Roma. Stavolta a fermarsi è Lorenzo Pellegrini dopo il problema muscolare accusato ieri sera nel corso della sfida vinta contro il Pisa.
Il centrocampista giallorosso, uscito all’intervallo, ha svolto oggi gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra.
Per Pellegrini è previsto uno stop di circa 4 settimane. Un problema in più per Gasperini che ha gli uomini contati in attacco. Una tegola anche per il calciatore stesso, che stava attraversando il suo momento di forma migliore.
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Redazione Giallorossi.net
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Giusto in tempo per un gol nel suo ultimo derby
saluta qui
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