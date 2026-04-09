Calciomercato Roma, dall’Africa: El Aynaoui scontento, vuole andarsene

Appena una stagione alla Roma e già i bagagli potrebbero essere pronti. Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino acquistato la scorsa estate dal Lens per circa 23 milioni di euro, starebbe seriamente valutando di lasciare la Capitale al termine di questa annata. A riportarlo è africafoot.com, secondo cui fonti vicine al padre del calciatore avrebbero confermato il malcontento del classe 2001.

Il motivo è presto detto: troppo poco spazio. El Aynaoui ha collezionato appena otto presenze da titolare in tutta la stagione, un utilizzo che il giocatore giudica insufficiente e non all’altezza delle sue aspettative. Le sue prestazioni, d’altra parte, non hanno mai convinto del tutto, alimentando un circolo difficile da spezzare tra scarsa continuità e rendimento al di sotto delle attese.

Il paradosso è che il suo contratto con il club giallorosso è ancora lungo — scadenza fissata al 30 giugno 2030 — e la Roma aveva chiaramente scommesso su di lui come investimento prospettico. Ma dopo questa prima stagione deludente sul piano del minutaggio, la voglia di rilanciarsi altrove sembra prevalere sulla volontà di restare a costruire il proprio futuro nella Capitale.

Una situazione da monitorare con attenzione, considerando anche che la Roma dovrà fare i conti con le proprie scelte in sede di mercato estivo e valutare se cedere o trattenere un giocatore ancora giovane ma già in cerca di una nuova destinazione.

Fonte: africafoot.com