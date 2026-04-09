Friedkin sceglie Gasp, Massara verso l’addio: Giuntoli o Sogliano come ds

La posizione di Gian Piero Gasperini appare sempre più solida, al netto del forte interesse del Napoli. Un segnale importante anche per lo spogliatoio, dove i cosiddetti “senatori” restano centrali nei piani del tecnico in vista della prossima stagione, pur all’interno di un inevitabile rafforzamento della rosa.
Diverso il discorso sul fronte dirigenziale. Secondo quanto riportato da Leggo, la posizione di Frederic Massara sarebbe in forte discussione. I rapporti con l’allenatore risultano ormai compromessi, al punto da rendere difficile immaginare una convivenza futura.
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Tra i possibili sostituti prende quota il nome di Cristiano Giuntoli, legato da un rapporto di stima e amicizia con Gasperini. L’ex dirigente della Juventus viene accostato alla Roma anche per il lavoro svolto in passato a Napoli, culminato con uno scudetto. Al momento non risultano contatti diretti, ma la sua presenza nella Capitale viene segnalata come un elemento da monitorare.
Un’alternativa è rappresentata da Sean Sogliano, attualmente al Verona e destinato a lasciare il club a fine stagione. Anche lui vanta un precedente positivo con Gasperini ai tempi del Genoa.
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Fonte: Leggo
…se cosi fosse….accendo un cero a Sant’ Eusebio (quello del portogallo ovvio) e brindo con Krug millesimato
E chi me lo dice che Gasperini non litiga anche col nuovo Ds? scelta sbagliata dei Friedkin, certi atteggiamenti vanno stroncati non premiati.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.