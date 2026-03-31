Moretto: “Frizioni tra Gasperini e Massara, a fine stagione confronto decisivo con i Friedkin”

L’aria a Trigoria non è delle più distese, e non è un mistero. Come riporta Matteo Moretto, la tensione tra Gasperini e Massara è ancora in essere, con divergenze di vedute emerse in maniera netta soprattutto durante il mercato di gennaio.

Se il tecnico può dirsi soddisfatto dell’arrivo di Malen, lo stesso non vale per la situazione sulla fascia sinistra: Gasperini aveva chiesto un esterno sin dall’estate, e Zaragoza — arrivato a gennaio — sta deludendo le aspettative.

Frizioni che si trascinano da mesi e che i Friedkin non possono continuare a ignorare. A fine stagione, con i texani presenti, è previsto un confronto diretto per fare il punto della situazione: si deciderà se Gasperini e Massara potranno continuare a lavorare insieme, oppure se sarà necessaria una separazione.

Nel mezzo, otto partite per provare a raggiungere la Champions League. Un obiettivo che potrebbe cambiare — o quantomeno condizionare — l’esito di quel confronto. Perché i risultati, alla fine, restano il parametro di giudizio più importante. E in questo momento, sono l’unica cosa che conta davvero.

Redazione GR.net