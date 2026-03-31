Moretto: “Frizioni tra Gasperini e Massara, a fine stagione confronto decisivo con i Friedkin”

L’aria a Trigoria non è delle più distese, e non è un mistero. Come riporta Matteo Moretto, la tensione tra Gasperini e Massara è ancora in essere, con divergenze di vedute emerse in maniera netta soprattutto durante il mercato di gennaio.
Se il tecnico può dirsi soddisfatto dell’arrivo di Malen, lo stesso non vale per la situazione sulla fascia sinistra: Gasperini aveva chiesto un esterno sin dall’estate, e Zaragoza — arrivato a gennaio — sta deludendo le aspettative.
Frizioni che si trascinano da mesi e che i Friedkin non possono continuare a ignorare. A fine stagione, con i texani presenti, è previsto un confronto diretto per fare il punto della situazione: si deciderà se Gasperini e Massara potranno continuare a lavorare insieme, oppure se sarà necessaria una separazione.
Nel mezzo, otto partite per provare a raggiungere la Champions League. Un obiettivo che potrebbe cambiare — o quantomeno condizionare — l’esito di quel confronto. Perché i risultati, alla fine, restano il parametro di giudizio più importante. E in questo momento, sono l’unica cosa che conta davvero.
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Redazione GR.net
giuntoli?…….
Caro Moretto, la frizione serve per i cambi di marcia e la Roma ha bisogno di cambiare marcia, perciò tutto perfetto.
E anche Matteo Moretto ha parlato. Ora mettiamo da parte i parassiti, e pensiamo ad altro per due-tre giorni, che è meglio.
Mo pare che i problemi della Roma sono Saragozza. Che non è nenche così male. Gasperi’ hai fallito. Sono cose che capitano.
e daje…riprende il campionato e riprendono le gole profonde a soffiare sul fuoco…
A fine stagione, dovendo una decente sessione estiva di mercato essere programmata fin da ora (specialmente, ma non solo, con riguardo a eventuali cessioni entro il 30.6.2026), sarà un po’ tardi per prendere decisioni risolutive. C’è da augurarsi che, seppure sia necessario, e le “frizioni” siano difficilmente conciliabili, le decisioni siano state già assunte e presi i dovuti contatti. Oppure che si continui senza spifferi e polemiche giornalistiche nel migliore dei modi…
FORZA ROMA e Abbasso tutti quelli che creano zizzania per renderci la vita ancora più difficile di quello che già è.
C’è sta frase ricorrente negli articoli sul mercato: “per accontentare Gasp”
Ma accontentare de che?! Non è Gasp che devi accontentare, gli devi mettere in mano una squadra con dei giocatori in grado di arrivare in Champion’s!
Quindi devono accontentare se stessi! Se compri i giocatori per arrivare in Champion’s, accontenti te stesso per primo! Poi accontenti tifosi, allenatore e via dicendo.
Sennò l’allenatore è bravo solo se raggiunge risultati superiori al valore della rosa.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.