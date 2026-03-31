Paredes rivela: “Dybala al Boca sarebbe un sogno, anche lui è entusiasta”

Il richiamo dell’Argentina si fa sempre più insistente. Leandro Paredes apre pubblicamente alla possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia del Boca Juniors, alimentando una trattativa che va avanti da tempo senza ancora una svolta definitiva.

Intervenuto ai canali ufficiali della Conmebol Libertadores, l’ex centrocampista giallorosso non ha nascosto il suo desiderio: “Per me sarebbe un sogno”. Parole chiare, seguite da un ulteriore passaggio che lascia spazio all’ottimismo: “Anche lui è molto entusiasta. Ha un sogno da realizzare, lo stesso di suo padre. Ci sono molte cose in gioco che lo porteranno a decidere se venire o meno. Avrà le sue ragioni per farlo o meno”.

Un invito esplicito, che si chiude con una speranza personale: “Da parte mia, spero che questo sogno si avveri, perché sarebbe molto importante per tutti”. Il pressing del Boca Juniors, dunque, resta concreto, mentre dall’Argentina continuano a spingere per riportare Dybala a casa.

Nel frattempo, il futuro dell’attaccante resta in bilico. Il contratto con la Roma è in scadenza a giugno e, al momento, non si registrano passi avanti concreti per il rinnovo, neppure a cifre ridotte. Sul tavolo non c’è solo l’offerta del club argentino, ma anche altri interessamenti dall’estero.

Redazione GR.net