Roma, la lista per luglio: Gasp chiede 6 colpi

Sei rinforzi per cambiare volto alla Roma. È questa l’indicazione che arriva dalla prima pagina del Corriere dello Sport, con Gian Piero Gasperini deciso a intervenire in modo mirato su più reparti in vista della prossima stagione.

La priorità riguarda la corsia sinistra, dove il primo nome è quello di Carlos Augusto. L’esterno dell’Inter, che vuole giocare con regolarità, rappresenta il profilo individuato per dare equilibrio e continuità alla fascia, uno dei ruoli su cui il club intende intervenire con maggiore decisione.

A centrocampo, invece, l’obiettivo è aggiungere esperienza. In quest’ottica prende quota la pista che porta a Remo Freuler, in uscita dal Bologna e possibile opportunità a parametro zero. Un innesto pensato per alzare il livello di affidabilità del reparto.

Sulla trequarti si lavora a un altro colpo senza costi di cartellino: Julian Brandt. Il tedesco è nel mirino e potrebbe ritrovare in giallorosso Donyell Malen, ricomponendo una coppia già vista ai tempi del Borussia Dortmund.

Resta però l’attacco il vero focus del mercato. La Roma è pronta a investire per un esterno offensivo, considerato il tassello chiave per completare il reparto. Il direttore sportivo è già al lavoro per individuare il profilo giusto e farsi trovare pronto.

Nel progetto offensivo, Malen e Vaz sono indicati come punti di partenza per il futuro, ma l’idea è quella di aggiungere un’ulteriore soluzione capace di garantire imprevedibilità e alternative. Un jolly offensivo che possa completare il mosaico. Sul fronte rinnovi, certi gli addii di Paulo Dybala e Zeki Celik: con il turco non si è arrivati a un accordo sull’ingaggio, e l’ex Lille saluterà a fine stagione.

Fonte: Corriere dello Sport