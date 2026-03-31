Sorpresa Angelino: convince Gasp e si candida per una maglia da titolare

Un segnale, forse qualcosa di più. L’ingresso nel finale di Roma-Lecce potrebbe non essere stato casuale: Angeliño si candida seriamente per una maglia da titolare nella sfida contro l’Inter.

Alla ripresa del campionato, la Roma dovrà fare i conti con l’assenza di Wesley, fermato da un infortunio rimediato con il Brasile che lo terrà fuori per circa un mese. Un’assenza pesante in un momento chiave della stagione, con la corsa Champions che entra nella fase decisiva.

In questo scenario, Angeliño rappresenta una possibile soluzione. Il terzino spagnolo, rimasto a lungo fuori per un problema di salute, sembra aver ritrovato la miglior condizione. Negli ultimi allenamenti ha fornito risposte incoraggianti, convincendo Gasperini a valutarne l’impiego dal primo minuto.

La sensazione è che il tecnico stia seriamente pensando di affidarsi a lui per la delicata trasferta di San Siro. Anche perché le alternative non offrono garanzie assolute: Tsimikas è destinato a rientrare a Liverpool a fine stagione, mentre Rensch ha alternato prestazioni positive ad altre meno convincenti.

Nel caso in cui Angeliño non venga ritenuto ancora pronto per partire dall’inizio, la soluzione più probabile resta proprio quella legata all’esterno olandese, con Celik pronto a occupare la corsia opposta. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere i dubbi. Ma dopo mesi complicati, Angeliño è tornato a essere un’opzione concreta. E, forse, qualcosa in più.

Fonte: Il Romanista