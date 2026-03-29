Pellegrini leader a Trigoria: sgrida i giovani e fa breccia in Gasp

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Lorenzo Pellegrini non è stato convocato dalla Nazionale e ha scelto di restare a Trigoria, lavorando in silenzio con i pochi rimasti al centro sportivo. Un’occasione che l’ex capitano giallorosso sta sfruttando nel modo migliore, non solo sul piano atletico ma soprattutto su quello della leadership.

Come riporta il giornalista di Sky Paolo Assogna a Radio Manà Sport, Pellegrini avrebbe ripreso alcuni giovani durante gli allenamenti, accusandoli di non avere il giusto atteggiamento e di non rendersi conto di cosa significhi indossare la maglia della Roma. Parole dure, quelle di un giocatore che conosce il peso di quella maglia meglio di chiunque altro.

Un atteggiamento che non passa inosservato. Questo lato di Pellegrini sta convincendo anche Gasperini, che osserva e valuta. Il centrocampista, nel frattempo, lavora anche per conquistarsi il rinnovo di contratto con la Roma: un obiettivo ancora aperto, su cui le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive.

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Fonte: Radio Manà Sport

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8 Commenti

  2. “Pellegrini avrebbe ripreso alcuni giovani durante gli allenamenti, accusandoli di non avere il giusto atteggiamento e di non rendersi conto di cosa significhi indossare la maglia della Roma.”: Lo fa lui il giusto atteggiamento sul campo, e lo sa lui il peso di indossare la maglia giallorossa. E la ironia della sorte.

  7. Je stanno a tira’ le fila!!!
    Ma per piacere!
    Pellegrini è grande e vaccinato per sapere quello che il campo ha detto (o non ha detto…)
    Con tutto il rispetto.
    FORZA ROMA

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