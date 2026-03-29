FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 29 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Roma, otto in bilico: scadenze e prestiti

Un terzo della rosa senza certezze: in scadenza Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala e Zeki Celik. Su Ferguson (35 milioni) e Tsimikas niente riscatto, stesso destino per Zaragoza, Venturino più accessibile. Stallo sul rinnovo di Celik per l’ingaggio, con il club vuole ridurre i costi: situazione che preoccupa Gian Piero Gasperini. (Corriere dello Sport)

Ore 14:30 – Wesley ko: lesione, Inter e Pisa a rischio

Stop per Wesley: il brasiliano si è fermato nell’amichevole tra Brasile e Francia per una lesione alla coscia destra. Atteso a Roma per gli esami, rischia di saltare l’Inter e il Pisa. Migliora Zeki Celik, mentre restano out Manu Koné e Paulo Dybala; da valutare Matías Soulé. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – Operazione Nostalgia, show Totti: tripletta e ovazione

Sold out da oltre 11mila spettatori al Palazzo dello Sport per Operazione Nostalgia: protagonista assoluto Francesco Totti, autore di una tripletta e di giocate da applausi nel giorno dell’anniversario del suo esordio in A. In campo anche Damiano Tommasi, servito con un assist di tacco, mentre Alessandro Nesta, reduce da un intervento all’anca, ha assistito da bordo campo: “Vorrei giocare l’anno prossimo”. (Corriere della Sera)

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