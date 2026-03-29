Wesley rientra in anticipo: domani gli esami per valutare l’infortunio

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Wesley. L’esterno brasiliano, impegnato con la propria nazionale durante la sosta, è atteso nella Capitale nella serata di oggi per valutare più da vicino il problema fisico accusato negli ultimi giorni.
Il rientro anticipato è stato deciso proprio per permettere allo staff medico della Roma di approfondire subito la situazione. Nella giornata di domani, il calciatore si sottoporrà a una prima serie di accertamenti strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio.
L’obiettivo è definire rapidamente il quadro clinico, stabilire il percorso di recupero e capire i tempi di rientro. In particolare, resta da valutare la sua disponibilità per il prossimo impegno di campionato.
Lo staff giallorosso monitorerà con attenzione le condizioni del terzino in vista del big match contro l’Inter, in programma domenica 5 aprile, con il rischio di un possibile forfait ancora da escludere o confermare.