Totti: “Inter-Roma va giocata a viso aperto. Dybala via? Va rimpiazzato”

Ancora una volta al centro della scena. Francesco Totti ha incantato il pubblico durante il raduno di Operazione Nostalgia, tra giocate, sorrisi e l’ennesimo bagno d’affetto da parte dei tifosi. A margine dell’evento, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex numero 10 ha toccato diversi temi, dalla Nazionale fino alla prossima sfida tra Inter e Roma, senza tralasciare il futuro di Paulo Dybala.

“Abbiamo un po’ più di esperienza, ma è una giornata ricca di emozioni. Trentatré anni sono tanti… ma va sempre bene”, ha detto con ironia, commentando la sua presenza in campo a distanza di tanti anni dall’esordio. Sulla Nazionale, invece, il pensiero è rivolto alla gara decisiva: “Abbiamo vinto il primo tempo. Martedì lo stadio sarà una bolgia, una partita da dentro o fuori. Speriamo che Rino ci dia la forza e la determinazione per conquistare il risultato”.

Totti ha poi sottolineato le difficoltà legate al momento: “Il peso c’è, è una gara secca, può succedere di tutto. Il terzo Mondiale senza l’Italia sarebbe una follia, ma la squadra c’è, il mister è convinto e tifiamo Italia”. E sull’approccio alla partita ha aggiunto: “Serve portare a casa il risultato. Tecnica o fisico, in quel momento non fa differenza”.

Uno sguardo anche alla prossima sfida di campionato: “Difficile dirlo. L’Inter deve vincere il campionato, la Roma deve restare sulla scia di Como e Juve. Quando si gioca a San Siro non è mai facile”. Un confronto diretto nella corsa Champions, come conferma lo stesso Totti: “Devi fare punti, andare lì a viso aperto per fare la partita”.

Sul momento della classifica, l’ex capitano non ha dubbi: “In questo momento la Roma non è la favorita per il quarto posto, lo è il Como. Ma Juve e Roma sono in agguato”. Infine, un passaggio sul futuro di Dybala: “Tecnicamente è il giocatore più talentuoso della Roma. Se dovessero fare questa scelta, spero che verrà rimpiazzato”. E, con una battuta finale, ha lasciato spazio al sorriso: “Sono pronto per i 50 anni. Qualcosa posso dare, ancora”.

Redazione GR.net