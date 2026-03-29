Pellegrini-Roma, due mesi per il futuro: decisivo il taglio dell’ingaggio

Ultime settimane di campionato e futuro ancora da scrivere per Lorenzo Pellegrini. La Roma si gioca l’accesso alla prossima Champions League, ma parallelamente resta aperto anche il dossier legato al numero 7, in scadenza il 30 giugno.

A differenza di altre situazioni che sembrano ormai orientate verso la separazione, quella di Pellegrini resta in bilico. Il rapporto con il club, iniziato nel 2005, non è ancora arrivato a un punto definitivo. Secondo quanto riportato da Il Tempo, ci sarebbero stati già colloqui preliminari tra la società e l’agente del giocatore, segnale di una trattativa tutt’altro che chiusa.

A Trigoria la linea è chiara: per aprire concretamente al rinnovo sarà necessario un deciso ridimensionamento dell’ingaggio. L’ipotesi sul tavolo prevede un eventuale prolungamento con uno stipendio compreso tra i 2 e i 2,5 milioni annui, ben lontano dagli attuali 6,5 milioni percepiti dal centrocampista.

Nel frattempo, il campo continua a offrire segnali importanti. Pellegrini sta trovando spazio e continuità, un fattore che potrebbe incidere nelle valutazioni finali. Molto dipenderà anche dalle proposte che arriveranno nelle prossime settimane: non sono mancati, infatti, sondaggi da parte di altri club.

Il bivio è chiaro: accettare un ingaggio ridotto e proseguire il percorso in giallorosso oppure valutare nuove opportunità. Una decisione che sarà inevitabilmente legata sia agli sviluppi sportivi sia alle condizioni economiche, in un finale di stagione che si annuncia determinante.

Fonte: Il Tempo