Flop Zaragoza: la Roma lo rimanda al Bayern e paga la penale

Un’altra meteora. Bryan Zaragoza si avvia a iscriversi di diritto a quella lista di giocatori passati per Roma senza lasciare traccia, se non quella sul bilancio. Come scrive oggi Il Messaggero, la storia dello spagnolo in giallorosso è già virtualmente chiusa, e il finale è amaro sotto ogni punto di vista.
La premessa è già di per sé rivelatrice: Gasperini aveva chiesto con insistenza un esterno sinistro per sette mesi, e quando è arrivato Zaragoza il suo ok era dettato più dalla mancanza di alternative che da una reale convinzione. Un metro e sessantacinque di fantasia promessa, nominato re del dribbling, che però in giallorosso di dribbling ne ha mostrati pochissimi. Un oggetto misterioso, tra i meno impiegati degli acquisti di gennaio in campionato — solo Arena ha giocato meno di lui.
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I numeri dell’operazione raccontano un investimento destinato a non dare frutti. La Roma ha già speso 3 milioni per il prestito oneroso, ai quali se ne potrebbero aggiungere altri 2 al raggiungimento di 5 gol — traguardo che appare oggi fantascienza. L’obbligo di riscatto a 13,5 milioni sarebbe scattato in caso di qualificazione in Champions o Europa League e al raggiungimento del 50% delle presenze da almeno 45 minuti: condizioni praticamente impossibili da soddisfare.
Il 30 giugno Zaragoza tornerà al Bayern Monaco, ma la Roma dovrà versare altri 500mila euro come penale per il mancato riscatto.
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Fonte: Il Messaggero
Bravo Massara !!!
LO ha voluto Gasperini
Beh, 500.000 soltanto; ricordavo male e avevo capito 3,5 di penale. Meglio così. Ma meglio ancora che qualcuno si attrezzi meglio a valutare seriamente i giocatori prima di chiudere (nel caso, il prestito).
3,5 mil in totale per questo furto di 165 cm…ma il nostro ds ci fa o ci e!? non ho parole, deve andare a casa
Segno dell’ eterna emergenza nella quale si lavora. Ci vuole programmazione (a quest’ora avrebbero dovuto essere bloccati già almeno un paio di parametri zero) più scouting feroce. Solo così potremo uscire da questo anonimato di precarietà.
Il problema è che se lo fanno giocare esterno destro quando lui è un’ala sinistra c’è proprio dell’autolesionismo. Comunque articoli sempre destabilizzanti, per cui, andate tutti a …..
Forza Roma
Mah…
che schifezza
Amen. Chiudiamola qui.
How to judge a player who hasn’t played much
Ecco, quando parlo che mi preoccupano gli arrivi al posto dei partenti mi riferisco a questo tipo di “affari”. Dove poi si dice sempre che c’è l’avallo dell’allenatore ma poi nessuno specifica le condizioni, del tipo o questo o niente. Quindi che vuoi che ti risponda.
Se le condizioni di spesa non cambiano bisogna essere più svegli sul mercato ed evitare trattative come questa o altre vaccate che abbiamo fatto in precedenza.
Come è stato detto (praticamente da tutti) ci vuole programmazione del mercato: ci si aspetterebbe che Gasp sia già informato delle trattative che sono state già avviate, o quantomeno individuate, e che vi sia una costante e ragionata valutazione comune col DS.
Cercati El Mala, Gidta, Sauer a gennaio hanno spato cifre sui 40 mil. Hanno voluto cmq accontentare Gasperini controvoglia, che poi lo fa giocare esterno destro. In Coppa addirittura è entrato da quinto a dx. Ti potevi tenere Baldanzi a questo punto visto che sapevi che Soule’ aveva già la pubalgia. Oppure c’era l’opzione Boga a due soldi, ma ha ricevuto il no del tecnico. A volte gli allenatori sono totalmente illogici.
Scusate Godts non Gidta 😔
Non sarà un fenomeno per carità e si sapeva questo però anche l’ allenatore ci ha messo del suo a farlo giocare fuori posizione più volte, certo se poi lo fai giocare non solo fuori ruolo ma a contagocce o una volta quando capita assieme al marocchino dove anche lui non è spiegabile la sua gestione visto che con la Coppa d’Africa è stato il miglior giocatore della competizione magari meritano una maggior considerazione soprattutto il marocchino.
C è gente che difende ancora Massara !25 milioni spesi per un primavera che invece servivano per l esterno .E il prossimo anno le premesse sono le stesse i rinnovi del 3 cetra considerati pilastri e l arrivo di giovani promesse non per vincere ma per fare plusvalenze senza dimenticare che qualche biglietto saluta e le altre si rafforzeranno vedere juve che ha chiesto Alison ,rudigher e noi il centrale del twente. Saremo l unica squadra a non vincere una mazza N1
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.