Calciomercato, la Roma ripensa a Martin: sondaggio a gennaio, occasione in estate

La Roma torna a monitorare il profilo di Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa già finito nel radar giallorosso durante l’ultima finestra invernale.

A gennaio il club capitolino aveva effettuato un primo sondaggio, senza però affondare il colpo: la richiesta dei rossoblù, non inferiore ai 5 milioni di euro, aveva spinto la dirigenza a virare su altre soluzioni.

Lo scenario, però, potrebbe cambiare in estate. Martin è in scadenza e ha chiesto un adeguamento dell’ingaggio che il Genoa, finora, non ha soddisfatto. Il club ligure può esercitare un rinnovo unilaterale fino al 2027, ma difficilmente lo farà senza il consenso del giocatore, aprendo così alla possibilità di una cessione per evitare di perderlo a zero.

In questo contesto, il prezzo potrebbe abbassarsi sensibilmente — tra i 2 e i 3 milioni — trasformandolo in un’occasione di mercato che sta facendo gola anche al Torino di Petrachi. Un profilo esperto, continuo sulla fascia e produttivo in zona offensiva, con 13 azioni da gol generate nell’ultimo anno e mezzo.

Fonte: Tuttosport