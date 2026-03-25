Koné, l’Inter fa sul serio: si va verso i 50 milioni per il gioiello della Roma

L’Inter non ha mai smesso di pensarci. Manu Koné, centrocampista della Roma, torna prepotentemente al centro dei piani nerazzurri per la prossima estate. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il club di Oaktree è pronto a sfondare quota 40 milioni — tendendo verso i 50 — per chiudere un’operazione che la scorsa estate era già stata sfiorata, prima che la retromarcia giallorossa, sull’onda della rivolta della piazza, facesse saltare tutto.

Stavolta l’intenzione è fare sul serio. L’Inter si prepara a una sessione estiva di mercato che sa di rivoluzione: tanti elementi in scadenza da sostituire, una linea di condotta imposta da Oaktree che punta su profili giovani, possenti e rapidi. E in questo contesto, Koné — centrocampista totale, capace di fare diga e di proiettarsi in avanti con uguale efficacia — rappresenta il prototipo ideale, diverso da tutto ciò che i nerazzurri hanno attualmente in rosa.

Per la Roma, la situazione è delicata. Il club giallorosso sarà costretto a fare cassa entro il 30 giugno, indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, e questo potrebbe rendere più difficile opporre resistenza a un’offerta importante. Koné, del resto, è uno dei gioielli più preziosi della rosa e una sua eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza significativa.

Le variabili, però, sono molte. La Roma potrebbe fare muro o trovare liquidità attraverso altre cessioni. Sul francese, inoltre, occhio al PSG, che potrebbe inserirsi con un’offerta superiore. E c’è anche l’effetto Mondiale per club, che potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo già nelle prossime settimane.

I nerazzurri lo sanno e vogliono muoversi prima che la situazione diventi ingestibile. Il piano esiste, la volontà è concreta. Ora bisogna vedere se stavolta andrà in porto.

Fonte: Gazzetta dello Sport