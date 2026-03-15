Konè: “Voglio vincere con la Roma e fare la storia del club”

1
100

Manu Koné racconta il suo rapporto con la Roma e le ambizioni per il futuro. Il centrocampista francese, intervenuto ai microfoni di TeleFoot, ha parlato del legame sempre più forte con l’ambiente giallorosso, della passione dei tifosi e del desiderio di conquistare trofei per entrare nella storia del club.

Nel corso dell’intervista sono arrivati anche i complimenti di due grandi icone del calcio francese: Patrick Vieira ha esaltato le qualità tattiche del centrocampista, mentre Thierry Henry ha sottolineato la sua crescita e il ruolo di leadership che gli aveva affidato già durante le Olimpiadi.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, l’Inter non molla Konè: servono 40 milioni

Di seguito le parole di Koné: “Da un punto di vista umano, vorrei lasciare il ricordo di una persona molto semplice, un grande lavoratore che dà tutto per la sua squadra. Dal punto di vista sportivo, invece, vorrei vincere trofei e arrivare il più lontano possibile con la Roma. Spero che così facendo potrò lasciare il segno nella storia e rendere tutti felici.

Giro per la città quando posso. Sono stato in Vaticano, è stato molto bello. A volte esco con i miei amici. Francamente si vive bene. Abito vicino al mare e ogni tanto ci andiamo con la famiglia. Qui è molto complicato passeggiare, perché è la squadra della città, della Capitale. Questo significa che i tifosi sono veri tifosi. Anche così dimostrano tutto il loro amore per la squadra. Giocare per la Roma è un grande orgoglio

LEGGI ANCHE – Konè: “Ero sempre nell’ombra, nessuno parlava di me. Molti non vedono il mio lato offensivo, ma…”

Fonte: Telefoot

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteLIVE! Como-Roma: le probabili formazioni
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome