Konè: “Voglio vincere con la Roma e fare la storia del club”

Manu Koné racconta il suo rapporto con la Roma e le ambizioni per il futuro. Il centrocampista francese, intervenuto ai microfoni di TeleFoot, ha parlato del legame sempre più forte con l’ambiente giallorosso, della passione dei tifosi e del desiderio di conquistare trofei per entrare nella storia del club.

Nel corso dell’intervista sono arrivati anche i complimenti di due grandi icone del calcio francese: Patrick Vieira ha esaltato le qualità tattiche del centrocampista, mentre Thierry Henry ha sottolineato la sua crescita e il ruolo di leadership che gli aveva affidato già durante le Olimpiadi.

Di seguito le parole di Koné: “Da un punto di vista umano, vorrei lasciare il ricordo di una persona molto semplice, un grande lavoratore che dà tutto per la sua squadra. Dal punto di vista sportivo, invece, vorrei vincere trofei e arrivare il più lontano possibile con la Roma. Spero che così facendo potrò lasciare il segno nella storia e rendere tutti felici.

Giro per la città quando posso. Sono stato in Vaticano, è stato molto bello. A volte esco con i miei amici. Francamente si vive bene. Abito vicino al mare e ogni tanto ci andiamo con la famiglia. Qui è molto complicato passeggiare, perché è la squadra della città, della Capitale. Questo significa che i tifosi sono veri tifosi. Anche così dimostrano tutto il loro amore per la squadra. Giocare per la Roma è un grande orgoglio“

Fonte: Telefoot