Dovbyk risponde alle voci sulla stagione finita: “Lasciateli scrivere…”

Artem Dovbyk rompe il silenzio e risponde indirettamente alle voci circolate nelle ultime ore sulle sue condizioni fisiche. L’attaccante ucraino della Roma, indicato da alcune indiscrezioni come già fuori fino al termine della stagione, ha scelto i social per replicare con un messaggio piuttosto chiaro.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram dalla palestra di Trigoria, il centravanti giallorosso ha mostrato una fase del suo lavoro di recupero accompagnandola con una frase che suona come una risposta alle notizie diffuse negli ultimi giorni: “Continuiamo a lavorare e lasciateli scrivere.”

Un messaggio breve ma significativo, con cui Dovbyk ha voluto ribadire di essere pienamente concentrato sul percorso di recupero e di non considerare affatto chiusa la sua stagione. L’obiettivo dell’ucraino resta infatti quello di tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini il prima possibile. Lo stesso tecnico giallorosso, in una delle ultime conferenze stampa, aveva indicato una possibile finestra per il rientro: “È fermo da tanti mesi, se va bene si rivedrà a fine aprile.”

Dovbyk è ai box dallo scorso gennaio a causa di una lesione miotendinea che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Da allora l’attaccante sta lavorando per recuperare la miglior condizione e provare a rientrare nelle ultime settimane della stagione.

Redazione GR.net