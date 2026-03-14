Dovbyk, recupero a rilento: stagione finita per l’ucraino

Non arrivano buone notizie dall’infermeria della Roma. Artem Dovbyk non riuscirà a rientrare prima della fine della stagione: secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante ucraino ha praticamente concluso in anticipo il suo campionato.

Il centravanti giallorosso aveva riportato nel gennaio 2026 una grave lesione miotendinea alla coscia sinistra, un infortunio che aveva reso necessario un intervento chirurgico, effettuato con successo in Finlandia. Dopo l’operazione si ipotizzava uno stop di circa due o tre mesi, con un possibile rientro tra la fine di marzo e il mese di aprile.

Negli ultimi giorni, però, la situazione è cambiata. Fino a poco tempo fa nello staff giallorosso resisteva una flebile speranza di rivederlo in campo proprio a fine aprile, così da poter contare su di lui almeno per le ultime tre o quattro partite di campionato. Un’ipotesi che però non troverà conferma: il recupero procede più lentamente del previsto e la sua stagione è di fatto terminata.

Stessa sorte anche per Ferguson, che non riuscirà a rientrare prima della conclusione del campionato. Tempi lunghi anche per Paulo Dybala. L’argentino continua a lavorare per tornare a disposizione, con la speranza di poter dare una mano alla squadra nel finale di stagione, anche se al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero.

Redazione GR.net