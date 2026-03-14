L’agente di Cristante: “Bryan campione, capitano e futuro della Roma”

Giuseppe Riso, agente di Bryan Cristante, ha rilasciato un’intervista al portale calcioefinanza.it e tra i vari temi trattati si è soffermato proprio sul centrocampista della Roma.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il classe ’95 è pronto a legarsi ulteriormente al club giallorosso e il suo rinnovo fino al 30 giugno 2029 sembra sempre più vicino. Ecco le parole di Riso.

«Sono davvero orgoglioso del percorso di Cristante e ti assicuro che è un esempio di resilienza e personalità. All’inizio della sua carriera, tra Pescara e Palermo, non giocava praticamente mai, poi e andato al Benfica e ha trovato la sua strada vincendo il primo titolo. Oggi è un campione, capitano e futuro della Roma».

Fonte: calcioefinanza.it