Como-Roma: i convocati di Gasperini

Domani alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia l’attesissimo scontro Champions tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

Gian Piero Gasperini ha appena diramato la lista dei convocati e nell’elenco figura Manu Koné, che sembra aver smaltito l’affaticamento muscolare alla coscia che lo ha tenuto ai box contro il Bologna. Ancora assente, invece, Matias Soulé, che sta lottando contro la pubalgia. Di seguito l’elenco dei convocati.

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Konè, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Fonte: asroma.com