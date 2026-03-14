Como-Roma: i convocati di Gasperini

Domani alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia l’attesissimo scontro Champions tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A.
Gian Piero Gasperini ha appena diramato la lista dei convocati e nell’elenco figura Manu Koné, che sembra aver smaltito l’affaticamento muscolare alla coscia che lo ha tenuto ai box contro il Bologna. Ancora assente, invece, Matias Soulé, che sta lottando contro la pubalgia. Di seguito l’elenco dei convocati.
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
LEGGI ANCHE – Vaz e Ziolkowski fanno arrabbiare lo staff di Gasp: il retroscena
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Konè, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
Fonte: asroma.com
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
3 4 1 2
Ghilardi Mancio Hermoso
Wesley Crist Kone Tzimi
Pisilli
Malen Vaz
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.