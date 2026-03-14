FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 14 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Main Sponsor Roma, i numeri dell’accordo

La Roma ha ufficializzato il nuovo main sponsor: sulla maglia comparirà Eurobet.live. L’intesa durerà fino al 2028-29 e porterà circa 50 milioni di euro nelle casse giallorosse, con 8 milioni subito utili per il fair play finanziario UEFA al 30 giugno. Se il club dovesse qualificarsi in Champions League, la prossima stagione incasserebbe circa 20 milioni tra Eurobet.live e Wizz Air.  (Corriere della Sera / Il Tempo)

Ore 8:40 – Pisilli si prende la Roma: ora è un pilastro

Dopo il rigore regalato al Nizza a settembre e le critiche di Gasperini (“I giovani sbagliano, ma devono crescere in fretta”), Niccolò Pisilli ha cambiato passo, fino a diventare un punto fermo della Roma a soli 21 anni. Decisiva la doppietta allo Stoccarda e il sorpasso su El Aynaoui dopo il rientro dalla Coppa d’Africa. Il centrocampista ora convince anche in ottica Nazionale: con l’infortunio di Verratti, il ct Gattuso pensa proprio al “Tardellino di Casal Palocco”. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

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