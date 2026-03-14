La Juventus passa a Udine grazie a Boga e sorpassa la Roma

La Juventus ottiene una vittoria di misura nell’anticipo serale della 29ª giornata di Serie A, imponendosi 1-0 sul campo dell’Udinese al Bluenergy Stadium.
Decisivo il gol di Jeremie Boga al 38’ del primo tempo, frutto di un guizzo che ha sbloccato la gara e regalato i tre punti ai bianconeri.
Con questo successo, la squadra di Spalletti si porta momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 53 punti, scavalcando la Roma, che domani sarà impegnata nella delicata trasferta di Como.
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Redazione GR.net
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la nostra stagione e’ finita quando gatti ha segnato il 3-3. sempre sesti arriveremo. e c’e’ chi sognava lo scudetto.
Praticamente amichevole Udinese – Rube 0-1
Ls champion se non cI andremo la abbiamo buttata con il scellarsto finale con i gobbi.
Boga era stato offerto in precedenza alla Roma, ma alla fine Massara ha scelto Zaragoza.
👍
Ho visto per pura curiosità il secondo tempo della partita ed in effetti devo dare ragione a quelli che sostengono che l Udinese quando gioca con quelli scende in campo con le infradito .Gli hanno lasciato fare quello che hanno voluto, consentendogli spazi di manovra oceanici, altro che marcature da squadra fisica !Un vero obbrobrio è se fossi tifoso della Udinese ne avrei vergogna!
Era tutto scritto dopo quello sciagurato 3-3! Poi una cosa: Boga, 5 milioni, ma quando lo stavamo per prendere molti a storcere la bocca, perché noi vogliamo solo fenomeni, per poi ritrovarci con giocatori improponibili o rotti pagati a vanvera! Ora serve il miracolo calcistico, ma per il quale non siamo attrezzati né come rosa, né come DNA! FORZA ROMA, sempre e comunque!!!!!
Partita da ufficio inchieste: una juve ridicola ( divento matto se ripenso che questi scarponi ci hanno fatto 2 reti nei tredici minuti finali); una udinese ( che ho visto più volte giocare con belle geometrie veloci e molta fisicità) che passeggiava in campo e non ha fatto nulla, dico nulla per pareggiare. Partita acchittata e il pelato che aveva il coraggio di esultare alla fine. Ridicoli
il nostro campionato è finito al gol di Gatti e, per colpa ns che perdiamo malamente a Udine, Genoa e Cagliari. Detto ciò i gemellaggi scegliamoli meglio che L Udinese con la Juve da sempre fa lo scendiletto…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.