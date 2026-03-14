Como-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Como ospita la Roma in uno scontro diretto che può pesare moltissimo nella corsa alla Champions League. Domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:00, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, le due squadre si affrontano nella 29ª giornata di Serie A appaiate a quota 51 punti, con il quarto posto in palio.

Si tratta di una gara che promette equilibrio e tensione agonistica: il Como vuole sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo della propria stagione, mentre la Roma cerca un riscatto dopo il ko di Genova per restare agganciata al treno europeo.

Le ultime dai campi

QUI COMO – La squadra lariana dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Butez, con Smolcic, Ramon, Kempf e Valle in difesa, anche se quest’ultimo è insidiato da Moreno Alb. In mediana Da Cunha è sicuro del posto, mentre Perrone resta in dubbio dopo il problema fisico accusato nell’ultima gara: in caso di forfait è pronto Caqueret. Sulla trequarti agiranno Vojvoda, Paz e Baturina, alle spalle di Douvikas, con Sergi Roberto alternativa offensiva. Diffidati Da Cunha e Addai.

QUI ROMA – Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Ndicka e dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Svilar in porta e difesa composta da Ghilardi, Mancini ed Hermoso. Sugli esterni Celik è favorito su Rensch a destra, mentre a sinistra tornerà Wesley. In mezzo Cristante guiderà il centrocampo con Konè, non al meglio, che si gioca il posto con El Aynaoui. Sulla trequarti Pellegrini agirà con Pisilli alle spalle di Malen. Vaz soluzione a partita in corso. Ancora indisponibili Dybala, Dovbyk e Ferguson, mentre Soulè resta ai box per un problema muscolare. Diffidati Mancini ed El Aynaoui.

Dove vederla in TV

Como-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN, oltre che su Sky e NOW, con visione disponibile su smart TV, decoder Sky compatibili, smartphone, tablet e PC tramite le rispettive app e piattaforme streaming.

Quote e pronostico

I bookmaker indicano una sfida molto aperta ma con il Como leggermente favorito. La vittoria dei padroni di casa è quotata tra 2.10 e 2.15, il pareggio si attesta tra 3.35 e 3.40, mentre il successo della Roma oscilla tra 3.75 e 3.90. Le analisi prevedono una partita con occasioni da entrambe le parti, con l’opzione “entrambe le squadre a segno” molto accreditata. Il risultato più probabile resta una vittoria del Como per 2-1.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1) – Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Pisilli/, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

Arbitro: Davide Massa (Imperia)

Assistenti: Meli – Alassio

IV uomo: Sozza

VAR: Fabbri

AVAR: Gariglio

Giallorossi.net – T. De Cortis