Vaz e Ziolkowski fanno arrabbiare lo staff di Gasp: il retroscena

La sconfitta di Genova rischia di pesare come un macigno sulla stagione della Roma. Dopo la possibilità di staccare la Juventus di sette punti appena una settimana fa, i giallorossi si ritrovano ora a condividere il quarto posto con il Como, a una sola lunghezza dai bianconeri.

Sul campo, l’atteggiamento della squadra è apparso troppo passivo, e il Genoa, più determinato e sostenuto dal Ferraris, ha portato a casa il 2-1 finale. A rendere la serata ancora più controversa, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è il comportamento di Robinio Vaz e Jan Ziolkowski durante il riscaldamento.

Alcuni collaboratori di Gasperini, racconta il quotidiano, avrebbero notato risatine e atteggiamenti poco consoni al momento del match, con la squadra già sotto nel punteggio. Un episodio che testimonia una leggerezza difficilmente accettabile e che ha fatto arrabbiare lo staff del tecnico.

Vaz e Ziolkowski sono entrati in campo soltanto al minuto 84, ma il loro ingresso non è bastato a evitare la nona sconfitta stagionale per la Roma, che ora dovrà reagire subito per non compromettere la corsa alla Champions.

Fonte: Corriere dello Sport

