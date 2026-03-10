“ON AIR!” – CORSI: “Eurobet come sponsor? La Roma fa bene”, PES: “Cambio di passo, ma ci si aspettava un marchio più importante”, PRUZZO: “De Rossi ha più alternative di Gasp”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Oggi ti fanno co*lionato e contento perchè l’Aia ti dice che, mannaggia, era rigore quel mani di Malinovskyi… Chi non si emoziona per il quarto posto dovrebbe smetterla di seguire i campionati della Roma, e buttarsi solo sulle coppe. Perchè la Roma non parte mai per vincere lo scudetto, nella sua storia sarà successo quattro o cinque volte in 100 anni. E poi per il quarto posto non si emoziona nessuno, casomai ci si entusiasma per la prospettiva che può aprirti il quarto posto. Come fate a non capire che giocando la Champions è più facile comprare giocatori forti, vincere le partite e non accontentarsi più del quarto posto. Ma è così difficile da capire…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pellegrini ha la capacità di sbagliare tutto lo sbagliabile, secondo me il silenzio era d’oro in questo momento e con quel post sui social si è tirato addosso una serie di insulti…Lo sponsor? Facendo i conti della serva, se la Roma prima doveva rientrare di circa 80 milioni, ora tra ingaggi risparmiati e sponsor, la quota da recuperare sarà inferiore. Arrivare in Champions ti cambierebbe tanto, perchè non saresti costretto a venderti Svilar o Konè…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Complimenti ai tifosi della Lazio che stanno facendo una cosa che nessuno ha mai fatto: mandare via uno che non gli piace. E secondo me ce la fanno… Lo sponsor della Roma? La cosa che fa ridere è il decreto dignità, ma chiamatelo decreto quaquaraquà, perchè tanto può essere aggirato. Noi insegniamo a fare le leggi e poi ad aggirarle. Detto questo, io non critico la Roma: fa bene, sono soldi. Complimenti alla Roma, ora cercate di mettere i soldi per comprare giocatori…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il main sponsor? Tra questo e Wizzair si abbassano queste benedette plusvalenze da fare entro giugno. Sono soldi freschi che ti arrivano. La partita col Bologna di dopodomani? Da uno a dieci conta dieci, devi uscire assolutamente da questa cappa nera in cui ti sei infilato dopo il gol di Gatti. Ma non so Gasperini se reputa quella di Bologna la partita più importante delle due, soprattutto pensando al ritorno in casa…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Qual è più importante tra Bologna-Roma e Como-Roma? Senza dubbio quella di coppa di giovedì: ottavi, quarti, semifinale e finale. Sono sette partite…Da una parte c’è la possibilità di vincere un trofeo, dall’altra un piazzamento che ti porta solo soldi: perchè è più importante il piazzamento rispetto ad alzare un trofeo?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il main sponsor? Si è trovato il modo per aggirare la norma, lo ha fatto l’Inter e lo farà anche la Roma, poi si può discutere sulla correttezza di questo tipo di accordi. Magari non è un marchio così importante come ci aspettava per il centenario del club, detto questo per i prossimi tre anni la Roma incasserà tra main sponsor e quello di manica circa 20 milioni di euro l’anno, ed è un cambio di passo importante…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Io non credo che Pellegrini giocherà giovedì a Bologna, penso che alla fine giocherà Cristante trequartista, con Zaragoza di nuovo titolare. Ho l’impressione che dopo aver dato il sì al suo arrivo, Gasp abbia visto Zaragoza in allenamento e non lo abbia convinto, altrimenti perchè far giocare Venturino a sinistra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se vi dico chi ha comprato il Genoa a gennaio vi viene da ridere…eppure ha più alternative De Rossi che Gasperini. La realtà è che il Genoa ha quattro attaccanti, e la Roma uno solo… La Roma nel momento decisivo si trova con meno opzioni, in un reparto che era complicato prima dell’arrivo di Malen. Ora che hai trovato l’uomo giusto, ti viene meno tutto il resto. Invece di prendere il ragazzino, prendevi un usato sicuro insieme a Malen e ci mettevi una toppa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ma quale rigore, quello di domenica non c’era…Gli infortuni? Capitano a tutti, e devi essere bravo a fare con quelli che hai. Hai comprato un attaccante che deve giocare sei mesi, che dovevi prenderne due? Dai, su…gli allenatori vorrebbero 50 giocatori, salvo poi farne giocare dieci, con gli altri 40 che restano fuori, ma non è così che funziona…”

