Roma, Massara in bilico tra scelte azzeccate e grandi lacune

I risultati deludenti delle ultime settimane hanno riportato al centro del dibattito il mercato della Roma tra l’estate 2025 e l’inverno 2026. Un tema che inevitabilmente chiama in causa il lavoro del direttore sportivo Frederic Massara, finito sotto la lente d’ingrandimento della tifoseria e degli addetti ai lavori.
Il bilancio, a guardarlo con attenzione, presenta due facce molto diverse. Da una parte c’è il lavoro positivo fatto sul fronte dei giovani talenti, soprattutto nel reparto difensivo. Dall’altra, invece, emergono limiti evidenti nella costruzione dell’attacco, proprio il settore che l’allenatore Gian Piero Gasperini aveva indicato come priorità assoluta fin dal suo arrivo.
In difesa la Roma ha messo le basi per il futuro con diversi investimenti interessanti. L’acquisto di Daniele Ghilardi dal Hellas Verona per circa 10 milioni si sta rivelando una scelta azzeccata: il centrale classe 2003 ha mostrato personalità, margini di crescita e qualità che fanno pensare a un futuro importante.
Molto convincente anche l’operazione che ha portato a Trigoria Wesley França dal Flamengo. I circa 25 milioni investiti per il giovane brasiliano rappresentano una cifra importante, ma le prestazioni offerte finora lasciano pensare che il suo valore sia destinato a crescere sensibilmente nei prossimi anni.
Promosso anche l’acquisto di Jan Ziolkowski, altro difensore molto giovane che ha lasciato intravedere qualità interessanti. Il suo percorso è appena iniziato, ma la sensazione è che possa diventare una pedina utile per il futuro della squadra o, eventualmente, una plusvalenza significativa per il club.
Se la difesa sorride, l’attacco invece resta il grande punto interrogativo del mercato romanista. Ed è proprio qui che si concentra la parte più criticata del lavoro di Massara. Fin dalla scorsa estate Gasperini aveva indicato con chiarezza la direzione: per competere ai massimi livelli servono grandi attaccanti. Le squadre che lottano per i vertici in Italia e in Europa, ha ripetuto più volte il tecnico di Grugliasco, sono quelle che possono contare su giocatori capaci di risolvere le partite in qualsiasi momento.
Eppure proprio in questo reparto la Roma non è riuscita a fare il salto di qualità. Tra estate e inverno, l’unico acquisto realmente azzeccato è stato quello di Donyell Malen, arrivato nel mercato di gennaio e fortemente voluto dallo stesso Gasperini. Un’operazione che, secondo diverse ricostruzioni, ha richiesto anche l’intervento diretto dei proprietari, Dan Friedkin e Ryan Friedkin, per essere portata a termine.
Per il resto, il bilancio è molto meno convincente. In estate non è arrivato il centravanti richiesto dall’allenatore per sostituire Artem Dovbyk, rimasto alla Roma nonostante fosse poco gradito dal tecnico. L’arrivo di Evan Ferguson dal Brighton si è rivelato poco più di una scommessa, frenata dai problemi fisici che da tempo accompagnano il giovane attaccante irlandese. Ancora meno fortunata l’operazione che ha portato in giallorosso Leon Bailey. L’esterno giamaicano, arrivato in prestito dall’Aston Villa, non ha praticamente mai inciso prima di fare ritorno in Inghilterra dopo una parentesi del tutto anonima.
Ma il nodo principale resta un altro: l’esterno offensivo sinistro che Gasperini chiedeva con insistenza. Il famoso “attaccante alla Lookman”, cioè un giocatore capace di saltare l’uomo, creare superiorità e aumentare la pericolosità della squadra negli ultimi trenta metri. Un profilo che non è mai arrivato, né in estate né nel mercato di gennaio.
L’operazione invernale per Bryan Zaragoza non ha cambiato il quadro. L’ex Celta Vigo finora non ha mostrato le qualità necessarie per imporsi alla Roma e Gasperini sembra puntarci sempre meno. Diverso il discorso per Lorenzo Venturino, investimento più orientato al futuro che al presente. Un giovane interessante, ma con pochissima esperienza in Serie A e difficilmente immaginabile come protagonista immediato in una squadra che punta alla qualificazione in Champions. Ancora più estremo il capitolo Robinio Vaz, pagato 25 milioni ma apparso ancora acerbissimo per un campionato come quello italiano.
A complicare ulteriormente la situazione ci si sono messi gli infortuni, e il risultato è una Roma con la coperta cortissima proprio nel reparto che per Gasperini è sempre stato il cuore del gioco. Un problema non da poco per un allenatore che ha costruito gran parte delle sue squadre sulla profondità e sulla qualità delle rotazioni offensive.
Ed è proprio da questo squilibrio tra programmazione e risultati che nasce il dibattito sempre più acceso attorno alla figura del direttore sportivo. Le prossime settimane diranno molto non solo sul finale di stagione della Roma, ma anche sulle scelte della proprietà riguardo alla guida dell’area tecnica. Perché in un club che punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo, anche la strategia di mercato diventa inevitabilmente un tema scottante.
G. Pinoli
c’è un massara che in autonomia prende na marea de giocatori rotti e giovani promesse..e c e uno che ha dato retta all allenatore e ha preso malen e wesley, vedesse de da retta solo al mister che e meglio..poi ci sarebbe da parlare della proprietà, del fpf e dei rinnovi ma tanto so robba risaputa.
Sì so infortunati 3586 giocatori… conta solo x altre squadre?
Allora Massara tutto sommato ha fatto bene.
– Ghilardi e Ziolkowski per me sono titolari. Gasperini si ostina a mettere Mancini e Celik difensore centrale.
– El Aynaoui comunque e’ un bel giocatore, un cotitolare. Gasperini si ostina a mettere Cristante sempre facendo di El Aynaoui un panchinario.
– Zaragoza e’ molto ma molto superiore a Pellegrini. Gasperini si ostina a mettere Pellegrini titolare facendoci giocare in 10 o quasi.
Direi che è ora che se ne vada. i suoi estimatori forse si sono resi conto del mediocre mercato fatto , basato su scommesse
Massara in bilico??? in bilico ci deve essere metà squadra e l’allenatore
Certo.
Perchè chissà chi l’ha fatta (anzi, non l’ha fatta) la squadra.
Ma vi rendete conto?
Stamo alle contraddizioni in termini.
Si vabbè ma mettevi d’accordo volete i giovani da far crescere? Allora non potete aspettarvi di competere con le Milanesi il Napoli e la Juve, se volete i risultati e la Champions ci vogliono i giocatori pronti alla Malen e allora non dovete prendere DS alla Ghisolfi e alla Massara.
Non è vero. Wesley è un calciatore giovane ed è pronto per fare il titolare. Basta con questa baggianata che i giovani non sono pronti, i giovani forti sono pronti fin da subito, ma vanno scelti bene.
Con Malen e Wesley tutta farina del sacco di Gasperini, quali sarebbero le scelte (plurale) azzeccate?
Ghilardi?
Ok, concediamoglielo.
Poi?
Forse (forse) Ziolkowsky?
Forse ma vabbè.
Poi?
C’è bisogno davvero di elencare tutti gli altri?
Domanda:
Se Massara ha fatto bene, mi fate un esempio di casa avrebbe dovuto fare per fare male?
Grazie.
La Roma ha bisogno di un amanfet che sappia cogliere occasioni ma anche che sia in grado di scoprire talenti pronti. Con Vaz e zaragoza sono stati dati 2 giocatori che purtroppo non contribuiscono alla causa… il primo a mio avviso non era da prendere proprio a quelle condizioni. Per fortuna che Malen ha litigato con tutti in Inghilterra perché non lo facevano giocare di punta e soprattutto che Raspadori ha scelto Bergamo,altrimenti ci saremmo trovati con un ennesimo infortunato che vede la porta quasi come un difensore ed ora avremmo avuto Vaz punta fino alla fine del campionato. Gira che ti rigira il migliore era pinto mettendo da parte i tempi di Sabatini.
Manager non amanfet
Tutta ‘sta storia, nel corso degli anni di gestione di questa proprietà, sta diventando un po’ come il “giorno della marmotta”: a un certo punto della stagione, compromesso, con una prevedibilità autoevidente fin dalle prime giornate, l’obiettivo “Champions” (in campionato), si inizia a prendersela con il direttore sportivo/tecnico. E non si capisce mai chi, – e in base a quali criteri, scouting, visione dei canali di mercato -, seleziona gli acquisti da fare e, fondamentalmente, fallisce sulle ragionevoli necessità di cessione (e anzi procede ai rinnovi).
