ULTIME DA TRIGORIA – Hermoso torna in gruppo, piccoli progressi per Soulè

All’indomani della sconfitta contro il Genoa, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Centro Sportivo Fulvio Bernardini per iniziare a preparare il prossimo impegno europeo contro il Bologna di Italiano.

La novità più importante della seduta odierna riguarda il ritorno in gruppo di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni e ora punta a tornare tra i convocati per la sfida di Europa League contro il Bologna. Una possibile soluzione preziosa per Gian Piero Gasperini, che per la gara europea dovrà fare a meno di Gianluca Mancini, fermato da una squalifica.

Timide buone notizie per quanto riguarda Matías Soulé. L’esterno argentino non si è infatti allenato con il gruppo e continua il suo lavoro differenziato per superare definitivamente i problemi di pubalgia che lo stanno condizionando da diverse settimane. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Piola de Il Tempo, Soulé ha comunque ricominciato ad avere i primi contatti con il campo nella giornata di oggi, segnale di un recupero che procede gradualmente. Il giocatore però difficilmente riuscirà a essere a disposizione per la partita contro il Bologna.

L’obiettivo più realistico resta quindi il rientro per la trasferta di campionato contro il Como, in programma domenica prossima in Serie A, dove l’argentino spera di tornare tra le opzioni offensive a disposizione di Gasperini.

Redazione GR.net