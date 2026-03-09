Roma, arriva il nuovo main sponsor: sarà Eurobet, venerdì la presentazione

La Roma ha il suo nuovo main sponsor. Dopo mesi di trattative e indiscrezioni, la società giallorossa ha raggiunto un accordo con Eurobet, che diventerà il nuovo partner principale di maglia.

A rivelarlo è stato il giornalista Filippo Biafora, che ha anticipato come l’intesa tra le parti sia ormai stata definita in tutti i suoi dettagli. Per sancire la nuova partnership è già stato organizzato un evento in programma venerdì, al quale prenderà parte l’intera squadra. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo sponsor che accompagnerà il club giallorosso nelle prossime stagioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista Piero Torri ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Manà Sport, il contratto prevede un’introito nelle casse giallorosse di 16 milioni di euro all’anno e ha una durata di 3 anni e 4 mesi.

Si chiude così una ricerca durata diversi mesi per la Roma, che era alla caccia di un nuovo sponsor principale da esibire sulla maglia. Con l’arrivo di Eurobet il club completa quindi un tassello importante anche sul fronte commerciale, in attesa dell’annuncio ufficiale della società. Il logo di Eurobet dovrebbe fare il suo debutto ufficiale per la trasferta di Como, in programma domenica prossima.

Redazione GR.net