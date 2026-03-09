FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 9 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – I voti dei giornali: si salva Ndicka, disastro Pellegrini

Dopo il ko di Genova, il migliore per i quotidiani è Ndicka (6.2), autore anche del gol del momentaneo pareggio. Alle sue spalle Malen (6), Pisilli (5.8) e Svilar (5.8). Bocciato invece Pellegrini, nettamente il peggiore (4.5). Sotto la sufficienza anche Mancini (5.2), Celik (5.3), Rensch (5.3), Koné (5.1), Tsimikas (5.5) e Venturino (5).

Ore 8:00 – Mancini out col Bologna, Ndicka salta il Como

Ieri a Genova era assente Wesley, domenica a Como mancherà Ndicka che, da diffidato, nel primo tempo ieri si è fatto ammonire. L’ivoriano si ferma nel momento migliore: per lui terza rete consecutiva. A Bologna giovedì sarà fuori causa Mancini squalificato. La speranza dell’allenatore è quella di recuperare Hermoso. (Corriere della Sera)

  1. Pellegrini commette un’ingenuità colossale sul gol, e ok.
    Ma a parte questa la gioca come il 90% delle partite negli ultimi 2 anni.
    Mai un cambio passo, mai un dribbling per creare superiorità, una marea
    di passaggi sbagliati, in sofferenza sul pressing.
    Poi come sempre sa battere bene gli angoli e fa bei cross su punizione,
    ma visto che non giochiamo a football americano è un po’ un lusso.

    Nulla contro il giocatore, ma aspettarsi che a 30 anni diventi un’altra cosa
    mi pare fuori luogo.

