L’AIA dà ragione a Gasperini: il mani di Malinovskyi era rigore

Continua a far discutere uno degli episodi chiave di Genoa-Roma. Il tocco di braccio di Ruslan Malinovskyi sul tiro di Manu Koné, arrivato quando il risultato era ancora in parità, avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita assegnando un calcio di rigore alla Roma.
Né l’arbitro Andrea Colombo né il VAR, però, hanno ritenuto irregolare l’intervento del centrocampista del Genoa , lasciando proseguire il gioco tra le proteste dei giallorossi. A guidare la contestazione nel post partita è stato l’allenatore romanista Gian Piero Gasperini, che non ha nascosto tutta la sua irritazione per la decisione arbitrale: «Le immagini sono chiare», ha dichiarato il tecnico piemontese.
LEGGI ANCHE – Gasperini: “Non è un periodo fortunato. Il rigore sul tiro di Konè è molto chiaro. Chi è preoccupato stia a casa…”
Parole forti, ma che trovano ora un sostegno autorevole. Secondo quanto emerso dalle valutazioni dell’Associazione Italiana Arbitri, infatti, l’episodio avrebbe meritato il calcio di rigore.
Per l’AIA, Malinovskyi avrebbe ostacolato la conclusione di Koné con il braccio destro largo, “fuori sagoma”. Un dettaglio decisivo nella valutazione dell’azione. Inoltre, il fatto che il pallone abbia colpito prima la coscia del giocatore non sarebbe sufficiente ad annullare la punibilità del gesto.
Una valutazione che riaccende inevitabilmente il dibattito su una decisione che avrebbe potuto cambiare la partita e che lascia alla Roma il rammarico per un episodio sfuggito alla revisione del VAR.
LEGGI ANCHE – Roma, i “fantastici quattro” nel mirino: quante richieste per i big
Redazione GR.net
Lo sapevamo già. L’avevano visto tutti.
Ma erano lì per vedere solo quello che volevano vedere.
Dopo il danno la beffa.
Se riconsolamo co l’ajetto
Vergognaaa sono anni che si perpetuano errori evidenti da parte degli arbitri e VAR, e tutto torna nella normalità , è chiaro chiarissimo che i campionati sono manovrati!! È da anni e anni si sa come finiscono basta!! Il calcio sta per finire e i tifosi si stanno stancando… Pagliaccioni!!!!
bene con quello che non è stato dato a Malen in Roma Juve per spinta di Kelly fanno 5 punti…..e Malen andava premiato per la sportività.snche perché un fallo così a centrocampo viene fischiato sempre…..e ora che fate ci date un rigore a partita fino alla fine?
Ah che soddisfazione uhhhhhh, adesso si che il danno è ristorato! ci avete usato come parcheggiato per le bici per l’ennesima volta, e ora? ci rendete il maltolto ai danni del comò??? ok
Il dilemma rimane sempre e se la Roma non andasse in Champions per uno o due punti e magari la concessione del rigore col Genoa avrebbe fatto là differenza ?
Ciò non toglie che a me la Roma ieri sera non è piaciuta, quindi testa bassa e lavorare che là possibilità di qualificarsi é ancora tutta lì.
La serie a sempre più povera diverrà grazie a queste vergogne. Sistema marcio
grazie, adesso che ci hanno dato ragione che ce famo?
ancora?? acqua passata, bastava gestire la palla 60 secondi contro la Juve e non ci sarebbero stati problemi. invece no, ancora una volta dobbiamo scaricare le colpe sugli arbitri
I sapientoni sono serviti. Avremo giocato anche male ma quel che è mio me lo devi riconoscere.
come volevasi dimostrare cvd
propabilmente c’era anche un altro rigore per la Roma non considerato
quanto influiscono queste decisioni sul nervosismo dei giocatori?
portano a errori
bisogna lavorare sul nervosismo porta alla deconcentrazione
Ormai! È auspicabile il cambio di regolamento VAR: se l’ arbitro o in sala var non chiamano, le squadre hanno due slot per tempo. Se fanno ragionare, lo mantengo, se no lo bruciano!
la ragione dei fessi…..
Siamo a fine campionato e non si sa. Ancora quali siano e no I rigori. Per me se dai quel rigore li ne devi dare 5 a partita. In piu quel tiro stava uscendo dallo stadio. Ci si sta attaccando agli specchi
contenti e mazziati
se capito dopo il pareggio con la Juventus
adesso faranno di tutto per farla arrivare in Champions
c’è da salvare il brand
Quindi che cosa ci ritorna di utile di questa dichiarazione???
Dopo il danno anche la beffa…ci hanno dato il rigore il lunedì…chi lo tira?
scandalo no stop
Quanti punti ci ridanno?
Ma nooo, a siiii? 1-2 palla a centrocampo
E cosa ce ne facciamo esattamente? Ormai il danno é stato fatto (anche se a prescindere noi abbiamo meritato di perdere)
sai do se la stoppamo la ragione dell’ AIA?!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.