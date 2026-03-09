L’AIA dà ragione a Gasperini: il mani di Malinovskyi era rigore

Continua a far discutere uno degli episodi chiave di Genoa-Roma. Il tocco di braccio di Ruslan Malinovskyi sul tiro di Manu Koné, arrivato quando il risultato era ancora in parità, avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita assegnando un calcio di rigore alla Roma.

Né l’arbitro Andrea Colombo né il VAR, però, hanno ritenuto irregolare l’intervento del centrocampista del Genoa , lasciando proseguire il gioco tra le proteste dei giallorossi. A guidare la contestazione nel post partita è stato l’allenatore romanista Gian Piero Gasperini, che non ha nascosto tutta la sua irritazione per la decisione arbitrale: «Le immagini sono chiare», ha dichiarato il tecnico piemontese.

Parole forti, ma che trovano ora un sostegno autorevole. Secondo quanto emerso dalle valutazioni dell’Associazione Italiana Arbitri, infatti, l’episodio avrebbe meritato il calcio di rigore.

Per l’AIA, Malinovskyi avrebbe ostacolato la conclusione di Koné con il braccio destro largo, “fuori sagoma”. Un dettaglio decisivo nella valutazione dell’azione. Inoltre, il fatto che il pallone abbia colpito prima la coscia del giocatore non sarebbe sufficiente ad annullare la punibilità del gesto.

Una valutazione che riaccende inevitabilmente il dibattito su una decisione che avrebbe potuto cambiare la partita e che lascia alla Roma il rammarico per un episodio sfuggito alla revisione del VAR.

Redazione GR.net