LIVE! Gasperini: “Non è un periodo fortunato. Il rigore sul tiro di Konè è molto chiaro. Recupereremo tutto, lo spirito è sempre alto”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Genoa-Roma, gara valida per la 28ª giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.
GASPERINI A SKY SPORT
De Rossi parlava di tanta aggressività, cosa è mancato?
“Loro hanno impostato la partita così ed era molto difficile giocarla. Noi abbiamo risposto bene, non siamo mai stati sotto e poi il rigore è stato un episodio. Abbiamo creato di più di loro. Partita difficile e poco giocata, con grande aggressività e molti lanci lunghi. Non è un momento molto positivo come in tante piccole mischie. Non usciamo ridimensionati da questa partita”.
É stato costretto a mettere Venturino: come lo giudica?
“Non era la partita in cui poteva esaltarsi, ci voleva fisicità stasera. Ci darà un aiuto e anche stasera non ha demeritato. Poi avevamo bisogno di altre caratteristiche. Non è stata una partita fortunata, ma reagiremo forte”.
Il mancato intervento del VAR sul tiro di Koné e il braccio scomposto di Malinovskyi?
“A noi non è sfuggita questa cosa. È così, non so perché non è intervenuto, è abbastanza netta l’immagine”.
C’è un po’ di attenzione in meno in difesa?
“Ogni partita ha una sua storia. Nel caso di oggi Svilar non è mai stato impegnato, ma neanche minimamente. Unica cosa qualche mischia sui falli laterali, è stato un certo tipo di partita a cui ci siamo adattati bene. Poi è uscito fuori il rigore. Dopo l’1-1 abbiamo avuto più occasioni noi, ma alla fine basta un episodio. Siamo stati distratti ma non abbiamo subito tanti tiri e non farei un processo alla difesa. Ci sono 87 minuti in cui la difesa non ha rischiato nulla. Lo spirito della squadra è stato straordinaria. Dobbiamo arrivare alla sosta nella posizione in cui siamo e in più abbiamo l’Europa League. Non mi preoccupa perché l’atteggiamento di questi ragazzi è straordinario. Ho veramente poco da rimproverare se non qualche episodio”.
GASPERINI A DAZN
Il problema è stato non calarsi nell’intensità del Genoa?
“No, ci siamo calati benissimo. Era una partita particolare perché il Genoa giocava aggressivo, con palloni lunghi. Siamo stati determinati e solidi. Non abbiamo fatto tanti tiri, ma loro meno. Abbiamo avuto occasioni in più, a parte l’ultimo tiro subito nel finale. Peccato per il rigore, quel fallo laterale… Non siamo stati fortunati neanche nelle mischie finali, ma lo spirito della squadra è stato sempre alto”.
Ci sono dei dubbi sul fallo laterale da cui nasce il gol del Genoa e un tocco di braccio di Malinovsky su tiro di Koné, non si capisce bene. Qual è la vostra percezione?
“Si capisce molto bene. Non è intervenuto il VAR, si vede che non l’ha ritenuto da rigore. Anche il fallo laterale si capisce benissimo. Più chiaro di così. Non è che poi ti attacchi a un fallo laterale. Diverso è l’episodio da rigore, ognuno lo può interpretare come vuole, però le immagini sono chiarissime. Sapete come si chiama questo a pallavolo? Muro…”.
Se il Varista non ha certezza non può intervenire…
“Se non ha certezza faccia un altro mestiere. Non è possibile questo. Magari non l’ha giudicato da rigore per altri motivi, ma non potete tenere una tesi del genere. Si può dire che non ha visto, ma la realtà è abbastanza evidente. Non l’ha ritenuto da rigore, fine”.
Quando ha messo Cristante la Roma si è ritrovata…
“Era una partita resa giustamente su questi toni agonistici, aggressivi, con palle lunghe e alte in qualunque situazione, quindi era più adatta a giocatori come Cristante e El Aynaoui. Ci serviva più peso aereo perché giocare palla a terra era veramente difficile. Quando abbiamo raddrizzato la partita sembrava potessimo vincere, poi è andata così. Non è un momento fortunato, ma non dobbiamo attaccarci a questo. Bisogna rendere onore allo spirito dei ragazzi, si sono adattati a una partita che il Genoa a reso così. Dispiace perché Svilar ha fatto la prima parata su Malinovskyi a tempo scaduto. Recuperiamo tutto: giovedì giochiamo a Bologna, domenica a Como e poi di nuovo Bologna. Lo spirito di questi ragazzi è sempre alto. Andremo a giocare queste partite”.
Il paradosso è che da quando è arrivato Malen la difesa subisce di più. Prima segnavi un golletto e la portavi a casa, adesso subisci sempre sia quando segni per primo che quando la riprendi. E intanto non siamo più la migliore difesa della A
Il paradosso è dare 5 a un allenatore che ha un solo vero attaccante valido in rosa…..
@Rod, il 5 ci sta perché anche se ne hai uno solo (anzi, soprattutto se ne hai uno solo) devi essere in grado di servirlo. Oppure credi che stasera il problema sia stato Malen e che non avevi con chi sostituirlo?
La Roma non ha vinto contro una delle grandi storiche del campionato italiano ma ha iniziato a perdere anche con le piccole. Stasera per cercare di vincere, ha finito col perdere. La squadra paga le assenze prolungate dei suoi argentini, gli unici in grado di dare un po’ di pericolosità al greve incedere degli altri. Kone ‘ ha giocato male e El Aynaoui si è confermato impalpabile, avviato sulla scia dei suoi predecessori d’ oltralpe Aouar e LeFee.
Al posto di Vaz, inoltre, conviene far giocare Arena, é più punta e più incisivo del francese.
E niente, la Rube DEVE arrivare quarta.
C’è il brand da salvare….
siamo noi che l’abbiamo resuscitata.
Tranquillo mister in champions ci deve andare la Juve. Benvenuto alla Roma.
Mi dispiace ma devo ribadire che se non mettiamo fuori da qui alla fine del campionato Celik (che e’ gia d’accordo con i gobbi) la Champion il prossimo anno la gioca solo lui. Anche oggi sul gol del 2-1 e’ comica la sua corsa al trotto, e il mister toglie tutti meno il turco che gioca un altra partita abulica. Pellegrini e’ ormai un fantasma, ma siamo ancora in tempo. Difensori ne abbiamo per tenere fuori Celik e Pelle deve accomodarsi in panca, o cosi’ o non si va da nessuna parte
Non ci faranno mai arrivare quarti. Como Roma è X certo.
Abbiamo già perso 9 partite, atteggiamento sbagliato a Cagliari, atteggiamento sbagliato ad Udine, vai 2 volte in vantaggio al Maradona e ti fai recuperare, vai sul 3 a 1 in casa con i gobbi e ti fai recuperare, dopo la partita domenica scorsa ho letto dichiarazioni di giocatori arrabbiati e ti presenti così a Genova? squadra con limiti tecnici e di personalità, oltre la grana infortuni che però hanno avuto anche le altre squadre
No, ragazzi. Vi voglio bene, però non si può annunciare che puntiamo alla Champion, che non firmiamo per il quarto posto…
e dopo esserci fatti riprendere -in quel modo- da Juve e Napoli…
..e aver perso -in questo modo- col Genoa (!) …
e ci attacchiamo agli arbitri?
a rega’ non si può puntare alla champion con arena, Vaz , Venturino, Zaragoza….dai siamo seri….altro che colpe a Gasp…. già per quello che abbiamo fatto è un miracolo..
Qua bisogna fare un fagotto e mandare via 7 o 8 giocatori…
Non ho mai insultato ne denigrato alcun giocatore ne inizierò a farlo ora. Ma dopo aver visto la prestazione di Pellegrini di stasera sarebbe il caso che cambiasse aria. Passino le camminate in campo, passino i tiri mancati a porta vuota ma l’ennesimo suo strafalcione ci è costato il risultato. “Pellegrini 4 – Poca sostanza, pochissima qualità nell’ultimo passaggio” Il rigore? Nessuna malignità ma rivedendo le immagini, da proprio l’impressione di un regalo al suo amico Ddr Non voglio farmi illusioni ma preso atto della prestazione di stasera, se giochiamo cosi’ con il Como la vedo molto dura Se non vado errato, mancherà anche Ndicka squalificato Speriam bene!
Ci sono 2 mani non fischiate del genoa in area di rigore, non solamente una.
Benvenuti in ItaGlia
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.