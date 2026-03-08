LIVE! Gasperini: “Non è un periodo fortunato. Il rigore sul tiro di Konè è molto chiaro. Recupereremo tutto, lo spirito è sempre alto”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Genoa-Roma, gara valida per la 28ª giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

De Rossi parlava di tanta aggressività, cosa è mancato?

“Loro hanno impostato la partita così ed era molto difficile giocarla. Noi abbiamo risposto bene, non siamo mai stati sotto e poi il rigore è stato un episodio. Abbiamo creato di più di loro. Partita difficile e poco giocata, con grande aggressività e molti lanci lunghi. Non è un momento molto positivo come in tante piccole mischie. Non usciamo ridimensionati da questa partita”.

É stato costretto a mettere Venturino: come lo giudica?

“Non era la partita in cui poteva esaltarsi, ci voleva fisicità stasera. Ci darà un aiuto e anche stasera non ha demeritato. Poi avevamo bisogno di altre caratteristiche. Non è stata una partita fortunata, ma reagiremo forte”.

Il mancato intervento del VAR sul tiro di Koné e il braccio scomposto di Malinovskyi?

“A noi non è sfuggita questa cosa. È così, non so perché non è intervenuto, è abbastanza netta l’immagine”.

C’è un po’ di attenzione in meno in difesa?

“Ogni partita ha una sua storia. Nel caso di oggi Svilar non è mai stato impegnato, ma neanche minimamente. Unica cosa qualche mischia sui falli laterali, è stato un certo tipo di partita a cui ci siamo adattati bene. Poi è uscito fuori il rigore. Dopo l’1-1 abbiamo avuto più occasioni noi, ma alla fine basta un episodio. Siamo stati distratti ma non abbiamo subito tanti tiri e non farei un processo alla difesa. Ci sono 87 minuti in cui la difesa non ha rischiato nulla. Lo spirito della squadra è stato straordinaria. Dobbiamo arrivare alla sosta nella posizione in cui siamo e in più abbiamo l’Europa League. Non mi preoccupa perché l’atteggiamento di questi ragazzi è straordinario. Ho veramente poco da rimproverare se non qualche episodio”.

GASPERINI A DAZN

Il problema è stato non calarsi nell’intensità del Genoa?

“No, ci siamo calati benissimo. Era una partita particolare perché il Genoa giocava aggressivo, con palloni lunghi. Siamo stati determinati e solidi. Non abbiamo fatto tanti tiri, ma loro meno. Abbiamo avuto occasioni in più, a parte l’ultimo tiro subito nel finale. Peccato per il rigore, quel fallo laterale… Non siamo stati fortunati neanche nelle mischie finali, ma lo spirito della squadra è stato sempre alto”.

Ci sono dei dubbi sul fallo laterale da cui nasce il gol del Genoa e un tocco di braccio di Malinovsky su tiro di Koné, non si capisce bene. Qual è la vostra percezione?

“Si capisce molto bene. Non è intervenuto il VAR, si vede che non l’ha ritenuto da rigore. Anche il fallo laterale si capisce benissimo. Più chiaro di così. Non è che poi ti attacchi a un fallo laterale. Diverso è l’episodio da rigore, ognuno lo può interpretare come vuole, però le immagini sono chiarissime. Sapete come si chiama questo a pallavolo? Muro…”.

Se il Varista non ha certezza non può intervenire…

“Se non ha certezza faccia un altro mestiere. Non è possibile questo. Magari non l’ha giudicato da rigore per altri motivi, ma non potete tenere una tesi del genere. Si può dire che non ha visto, ma la realtà è abbastanza evidente. Non l’ha ritenuto da rigore, fine”.

Quando ha messo Cristante la Roma si è ritrovata…

“Era una partita resa giustamente su questi toni agonistici, aggressivi, con palle lunghe e alte in qualunque situazione, quindi era più adatta a giocatori come Cristante e El Aynaoui. Ci serviva più peso aereo perché giocare palla a terra era veramente difficile. Quando abbiamo raddrizzato la partita sembrava potessimo vincere, poi è andata così. Non è un momento fortunato, ma non dobbiamo attaccarci a questo. Bisogna rendere onore allo spirito dei ragazzi, si sono adattati a una partita che il Genoa a reso così. Dispiace perché Svilar ha fatto la prima parata su Malinovskyi a tempo scaduto. Recuperiamo tutto: giovedì giochiamo a Bologna, domenica a Como e poi di nuovo Bologna. Lo spirito di questi ragazzi è sempre alto. Andremo a giocare queste partite”.

Continua…

Redazione GR.net