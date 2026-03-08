FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 8 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:40 – Convocati Genoa, c’è Norton-Cuffy

Daniele De Rossi ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita contro la Roma di questo pomeriggio: in lista Norton-Cuffy e Otoa, non ce la fa invece l’ex giallorosso Baldanzi.

Ore 11:30 – Emergenza infinita: 129 partite saltate per infortunio

La Roma tocca quota 129 partite saltate per infortuni in stagione. Dovbyk e Angelino comandano con 19 assenze ciascuno (destinati a quota 30), Ferguson terzo con 14 gare e stagione finita per operazione alla caviglia. Gasperini parla di “15-16 highlander”: solo Koné e Pellegrini hanno avuto una sola lesione. Ben 81 assenze su 129 riguardano l’attacco (63% del totale): Gasp non ha mai avuto tutti gli attaccanti disponibili insieme. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – Primavera, Arena resta: sfida al Parma per la vetta

Antonio Arena non convocato da Gasperini per Genova, resta a disposizione della Primavera per la sfida di stamattina al Parma alle Tre Fontane. Match complicato per difendere il primo posto: i ducali sono terzi in classifica, molto forti fisicamente e hanno eliminato la Roma dalla Coppa Italia. Guidi alza la guardia alla vigilia dello scontro diretto tra le prime della classe. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

