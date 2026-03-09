Ci sono sconfitte che pesano più delle altre. Non solo per il risultato, ma per ciò che raccontano. Il 2-1 incassato dalla Roma sul campo del Genoa appartiene a questa categoria: una caduta che arriva nel momento più delicato della stagione e che mette a nudo tutte le fragilità di una squadra che, nella corsa Champions, sembra arrivata al punto più difficile del suo cammino.
A Marassi la squadra di Gian Piero Gasperini si presenta con una lunga lista di assenti. Mancano Paulo Dybala, Matías Soulé, lo squalificato Wesley e gli infortunati Evan Ferguson e Artem Dovbyk, ormai depennati (parole dello stesso Gasperini) dalla lista dei disponibili fino a fine stagione. Assenze pesantissime, soprattutto davanti, dove la Roma si ritrova con un attacco ridotto all’osso e costretto ad aggrapparsi quasi esclusivamente a Donyell Malen.
Il problema è che l’olandese resta spesso troppo solo. Le scelte iniziali di Gasperini non funzionano: la trequarti composta da Venturino e Pellegrini alle spalle dell’ex Aston Villa produce pochissimo. La Roma costruisce rare occasioni e l’attaccante è costretto, nei pochi palloni giocabili, a mettersi in proprio cercando di creare pericoli con iniziative personali.
LEGGI ANCHE – Genoa-Roma 2-1: le pagelle
La partita, in realtà, non è spettacolare neanche dall’altra parte. Il Genoa non è irresistibile, ma interpreta meglio il contesto: corsa, duelli fisici, aggressività. Ne esce una gara sporca, bloccata, povera di occasioni. All’inizio della ripresa Gasperini prova a cambiare qualcosa: fuori Venturino, dentro Bryan Cristante per dare più equilibrio e presenza. Ma il primo episodio decisivo è negativo per i giallorossi.
Pellegrini, tra i peggiori in campo, commette un fallo evitabile in area su Ellertson e regala un rigore al Genoa, trasformato da Junior Messias. La reazione della Roma, va detto, arriva subito. I giallorossi trovano l’1-1 con Evan Ndicka, che svetta di testa in area rossoblù e rimette la partita in equilibrio. Per qualche minuto sembra cambiare l’inerzia del match: la Roma prova ad alzare il baricentro e ad aumentare la pressione offensiva, col Genoa che si compatta nella propria trequarti.
Ma la beffa è dietro l’angolo. Un episodio dubbio cambia di nuovo tutto: da una rimessa laterale assegnata dal direttore di gara Andrea Colombo al Genoa, che forse sarebbe spettata alla Roma, nasce l’azione che porta al gol del 2-1 firmato da Vitinha, rete che decide il match.
Le polemiche arbitrali non finiscono lì. Sul risultato di parità i giallorossi protestano per un fallo di mano apparso piuttosto netto di Malinovskyi su una conclusione dal limite di Manu Koné. In quel caso né Colombo né il VAR (Mazzoleni) intervengono. Una svista madornale che si rivelerà decisiva.
LEGGI ANCHE – Gasperini: “Non è un periodo fortunato. Il rigore sul tiro di Konè è molto chiaro. Chi è preoccupato stia a casa…”
Gli errori arbitrali, specie in partite come questa, hanno un peso specifico rilevante, ma la prestazione della Roma resta deludente e i nodi cominciano a venire al pettine. La sfilza di infortuni sta logorando l’attacco, e alcune scelte di mercato non stanno dando le risposte sperate. Robinho Vaz, entrato nel finale, sbaglia praticamente tutto quello che prova a fare, mentre Bryan Zaragoza resta in panchina per tutta la partita nonostante un risultato da recuperare e un attacco in emergenza.
Il risultato è una sconfitta pesantissima anche per la classifica. Il Como aggancia la Roma al quarto posto, mentre la Juventus si avvicina minacciosa a un solo punto. E proprio contro il Como, domenica prossima, i giallorossi si giocheranno uno scontro diretto che ha già il sapore di uno spareggio Champions. Prima, però, c’è un altro crocevia. Giovedì la Roma sarà impegnata sul campo del Bologna per l’andata degli ottavi di Europa League. Un’altra partita decisiva, un altro passaggio delicatissimo della stagione.
Il problema è che Gasperini dovrà affrontarlo con la stessa emergenza offensiva che continua a soffocare la squadra. E con una Roma che, proprio nel momento in cui servirebbero certezze, sembra aver smarrito le proprie.
LEGGI ANCHE – Roma, valzer a Trigoria: spunta Giuntoli, Massara in bilico
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Checcefrega de li scontri diretti, pe annà nChempio basta vince co le piccole!!
Poi, ok, parliamo pure del rigore che non ci hanno dato. OpenVAR che dice? C’è una contro controregola che impedisce di mettere il veto su un diniego di opposizione alla revisione ex post del fallo?
È chiaramente una pajacciata, che però si somma alla connaturata mancanza di fame di questa squadra, dal 476 d.C.
Male sta Roma, molto male ieri.
Mancano pezzi pregiati, manca qualità e fantasia davanti.
Wesley insostituibile (tsimikas non vale una sua stringa slacciata), Soulè, Dybala, qualcuno che inventi dietro il buon Malen.
L’arbitro poteva fare molto meglio, ma non veniamo fuori coi complotti.
Avevamo un match point grosso come una casa, buttato via come principianti.
Per me il 4′ posto, visti i nostri impegni giovedi/domenica e quelli dei gobbi, solo domenica e calendario più facile, è quasi impossibile.
e se di media ne perdi 1 ogni 3 un motivo ci sarà.
❤️🧡💛
E’ nel nostro DNA fallire gli obbiettivi. Vedi lecce, sampdoria, venezia ecc…ecc…
Se perdiamo a Como saremo sesti,
con la possibilità che non basti neanche per la Uefa
(se Atalanta o i campagnoli dovessero vincere la Coppa Italia andrebbero loro in Uefa,
e il sesto andrebbe in Conference)-
Io vorrei qualcuno che mi spiegasse quale è il grande lavoro di Gasperini.
Ha preso una squadra che veniva dal record di punti del girone di ritorno,
e che nonostante la tara Juric era arrivata quinta a 2 punti dalla CL.
Volgiamo dire che dipendeva tutto da Saelemakers che ne ha giocate forse la metà con Ranieri? O da Paredes?
Hai Malen e sei riuscito a perdere con Udinese e Genoa.
Hai sbagliato i cambi con Napoli e Juve.
Ma quale sarebbe questo capolavoro?
Poi se vogliamo dire che le Milanesi, Napoli e Juve hanno una rosa migliore
sono anche d’accordo, ma allora possiamo dire che Gasp ha fatto il suo,
nulla di più, e molto peggio di Ranieri.
non mi va di buttare tutto a mare, qualcosa di buono quest’anno c’è. ma abbiamo tanti, troppi, giocatori che non possono portarti a risultati importanti. perché una volta che ci stai per arrivare, per limiti caratteriali o tecnici, ti afflosci. come con la Juventus ad esempio.
al quarto posto non credo più, troppe sfide rognose e troppo vicine Como e Brand. l’anno prossimo la Roma deve cambiare l’80% della rosa secondo me. perché su 25, si e no se ne salvano 3 o 4.
La Roma non ha smarrito certezze, ha perso giocatori ed i rimpiazzi hanno bisogno di tempo per essere utili. È la logica conseguenza di una perenne mancata o tardiva programmazione: quindi non è il caso di buttare tutto a mare e ricominciare da capo, un po’ di fiducia in queste scelte e le soddisfazioni arriveranno, anche se ora l’ amaro in bocca c’è.
Forza Roma.
Con Como, Inter, Atalanta e Lazio impossibile fare 12 punti e mantenere il vantaggio. Solito sesto posto con gli eroi dello stesso che sono SEMPRE in campo. Mc Tominay 3 milioni e noi rinnoviamo a 3.5 Cristante e Mancini (e mi auguro non il 7). Non ne usciremo mai
Non cerchiamo alibi, oltretutto…vista lateralmente…si vede che Malinosky era fuori area. La Roma fino a 2 minuti dalla fine di Roma Juve era in Champions, ma già dopo il gol di Malen si era vista la mancanza di carattere e personalità. Ieri zero tiri in porta contro una squadra a cui è bastata la corsa e l’aggressione x mandare in difficoltà i nostri. Il calendario nelle prossime tre ci può portare tranquillamente al sesto posto, perciò testa al Bologna perché in Europa ancora tutto può succedere, anche che il Lilla batta il Villa
ma se andiamo in Champions si vince qualcosa? no solo i soldi dei freidkin,ed è giusto nn andarci ,così imparano a comprare giocatori validi ,nn si può sempre sacrificare l allenatore
Nelle ultime tre partite abbiamo presto 7 goal.
Credo sia tutto li.
Prima di Malen non facevamo goal ma tra episodi e varie, il goal a partita lo facevamo. Segno che il calcio di gasp ancora non c’era.
Ora, goal lo facciamo , anzi, lo fa Malen,che sembra animato da sacro furore ogni volta che vede una palla.
Tra un po’ gli prenderanno le misure e la media calerà.
Ma, di nuovo, la Roma di gasp dovrebbe far segnare un po’ tutti.
Ci si lamenta degli arbitri, ieri era il primo rigore contro da secoli.
Però sembra siamo un disastro, in verità siamo nelle prime quattro da inizio campionato, oggettivamente senza punte e basandoci, comunque, sull’ossatura degli anni scorsi.
Però è anche vero che abbiamo perso un numero assurdo di partire e MAI vinto con le squadre davanti.
Percorso appena iniziato, falcidiato dagli infortuni.
Nulla è perduto, nulla è vinto.
Potremmo anche vincere a Como o perdere e poi arrivare quarti comunque, infilando due o tre vittorie in fila.
Consuntivo a fine anno, ricordando che Ranieri disse che non si era in grado di competere la CL il primo anno.
Però lo stiamo facendo, a strappi, con i denti, con fortuna, con errori, ma lo stiamo facendo.
Inutile pensare al Como, ai punti decisivi buttati con Napoli e Juve, aspettiamo e vediamo a fine stagione.
Potremmo essere in CL e magari con una coppa.
Per me, l’unica cosa fastidiosa è che non hanno il carattere per chiudere le gare. E nemmeno l’intelligenza calcistica, onestamente. E questa dovrebbe dargliela Gasp, ma dopo anni di zero tituli, questa cosa non si crea in qualche mese, in 30enni che non hanno mai vinto nulla, fatto salvo quando in panca c’era uno che la mentalità per vincere l’aveva, pur giocando malisissimo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.