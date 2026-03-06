Roma, valzer a Trigoria: spunta Giuntoli, Massara in bilico

Squadra che vince non si cambia. Ma a Trigoria la condizione è chiara: bisogna vincere davvero. E per la Roma, in questa stagione, la vittoria ha un nome preciso: quarto posto e qualificazione in Champions League. Un traguardo che sarebbe fondamentale per i conti del club, per la proprietà dei Friedkin e per il progetto tecnico guidato da Gian Piero Gasperini.

Ma anche per Frederic Massara, il cui futuro resta legato ai risultati di fine stagione. Nelle ultime settimane, infatti, intorno a Trigoria ha iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza un nome: quello di Cristiano Giuntoli. Il dirigente, reduce dalle esperienze con Napoli e Juventus, è al momento senza incarico e viene indicato da diversi addetti ai lavori come possibile candidato in caso di cambiamenti nella direzione sportiva giallorossa.

L’ipotesi, secondo quanto riportato da La Repubblica, si è fatta via via più concreta. La suggestione che alimenta le voci riguarda soprattutto la possibile collaborazione tra Giuntoli e Gasperini, due figure che in passato sono state accostate professionalmente. Lo scorso anno, infatti, il dirigente avrebbe indicato proprio l’allenatore di Grugliasco come possibile guida tecnica della Juventus prima del suo addio al club bianconero.

Intanto a Roma il tema continua a circolare tra indiscrezioni e racconti di incontri informali. Secondo i ben informati, Giuntoli sarebbe stato avvistato più volte nella capitale negli ultimi mesi, anche a cena con Gasperini e Francesco Totti, episodi che hanno inevitabilmente alimentato la narrazione attorno al possibile scenario futuro.

In attesa di sviluppi, però, Massara continua a lavorare alla programmazione della prossima stagione senza lasciarsi distrarre dalle voci. Non sarebbe la prima volta che il dirigente si trova in una situazione simile: anche durante l’esperienza al Milan, nemmeno la conquista dello scudetto gli garantì continuità.

La decisione finale spetterà alla proprietà. I Friedkin e il loro consulente Claudio Ranieri stanno valutando il quadro generale, mentre la stagione prosegue e il campo resta il giudice principale. Per ora il nome di Giuntoli resta una suggestione che aleggia sul futuro giallorosso. Il resto si capirà nei prossimi mesi.

Fonte: La Repubblica