Roma, valzer a Trigoria: spunta Giuntoli, Massara in bilico

Squadra che vince non si cambia. Ma a Trigoria la condizione è chiara: bisogna vincere davvero. E per la Roma, in questa stagione, la vittoria ha un nome preciso: quarto posto e qualificazione in Champions League. Un traguardo che sarebbe fondamentale per i conti del club, per la proprietà dei Friedkin e per il progetto tecnico guidato da Gian Piero Gasperini.
Ma anche per Frederic Massara, il cui futuro resta legato ai risultati di fine stagione. Nelle ultime settimane, infatti, intorno a Trigoria ha iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza un nome: quello di Cristiano Giuntoli. Il dirigente, reduce dalle esperienze con Napoli e Juventus, è al momento senza incarico e viene indicato da diversi addetti ai lavori come possibile candidato in caso di cambiamenti nella direzione sportiva giallorossa.
L’ipotesi, secondo quanto riportato da La Repubblica, si è fatta via via più concreta. La suggestione che alimenta le voci riguarda soprattutto la possibile collaborazione tra Giuntoli e Gasperini, due figure che in passato sono state accostate professionalmente. Lo scorso anno, infatti, il dirigente avrebbe indicato proprio l’allenatore di Grugliasco come possibile guida tecnica della Juventus prima del suo addio al club bianconero.
Intanto a Roma il tema continua a circolare tra indiscrezioni e racconti di incontri informali. Secondo i ben informati, Giuntoli sarebbe stato avvistato più volte nella capitale negli ultimi mesi, anche a cena con Gasperini e Francesco Totti, episodi che hanno inevitabilmente alimentato la narrazione attorno al possibile scenario futuro.
In attesa di sviluppi, però, Massara continua a lavorare alla programmazione della prossima stagione senza lasciarsi distrarre dalle voci. Non sarebbe la prima volta che il dirigente si trova in una situazione simile: anche durante l’esperienza al Milan, nemmeno la conquista dello scudetto gli garantì continuità.
La decisione finale spetterà alla proprietà. I Friedkin e il loro consulente Claudio Ranieri stanno valutando il quadro generale, mentre la stagione prosegue e il campo resta il giudice principale. Per ora il nome di Giuntoli resta una suggestione che aleggia sul futuro giallorosso. Il resto si capirà nei prossimi mesi.
Fonte: La Repubblica
Sempre articoli destabilizzanti …. perché la Roma non mette un rappresentante alla comunicazione???
Infatti strano che oggi non esce un altro articolo che dobbiamo vendere qualcuno
Destabilizzanti ?
A me sembrerebbe destabilizzante se dovesse rimanere Massara, quello che in 3 mesi di ricerca del centravanti è riuscito a tirare fuori dal cilindro soltanto Ferguson….
Basterebbe smentire le voci.
@Ms44
Malen chi lo ha portato?
Ms44 tu sei destabilizzante con quello che scrivi
@ ms44, oltre a malen che ti hanno già indicato, aggiungici wesley, el an, ghilardi, venturino e ziolkowsy, in attesa di capire che soba sono zaragoza e vaz.
probabilmente, queste 2 sessioni di massara sono quelle in cui abbiamo beccato più giocatori buoni e di prospettiva. ha aggiustato questa stagione e le prossime 5!
ricordo che giuntoli è quello che ha fatto una juventus inguardabile spendendo centinaia di milioni
Ricordo a tutti che Gasperini, qualche giorno fa dopo l’ennesimo gol di Malen disse davanti ai microfoni: “se l’avessimo preso d’estate avremmo molti punti in più” che era una critica esplicita al mercato estivo. Vedremo a maggio se quei punti persi ci faranno rinunciara per l’ennesima volta al treno Champions, poi dei vari Ghilardi, Venturino, Ziolkowsy, Zaragoza e Vaz, se non vai in Champions per la 6 volta in 6 anni me ne faccio ben poco…
In realtà c’è, e secondo i miei 20 anni di esperienza in comunicazione, è più uno da “no questo” e “no questa cosa non la diciamo” e “rimaniamo in silenzio”, cose così.
In questo mestiere ci sono 2 grandi categorie, chi governa la comunicazione, la modella, la crea, setta l’agenda e di cosa si deve parlare, e chi sta nell’angolino dicendo “no, zitti”.
Uno di quelli della seconda categoria l’ho incontrato quando lavoravo nel settore finanziario, non vi dico cosa ha combinato il giorno in cui ha deciso di “fare qualcosa”, un disastro.
Quindi bho raga, io osservo abbastanza basito (F4).
“L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro..”
Ma tanti dimenticano, ignorano o, non lavorano, farneticando..
se ciao mi tengo massara allora
Mi ricorda tanto i “mi tengo Tammy” “mi tengo Dybala” ecc. e a forza di “mi tengo” ci teniamo i sesti posti…
Speriamo che vada via i migliori (Malen e wesley la indicati gasp) un paio di giovani il polacco e Ghilardi gli ha indovinati per il resto ho infortunati tipo ferguson o tardivo qualcosa meglio di zaragoza si poteva e doveva farlo. io pensavo che massara fosse meglio di chi la preceduto invece …..
si i giocatori boni so sempre merito di altri massara sta pe fa figurina
Ma spero proprio di no, questo ha fatto più danni della grandine, i bilanci della juve li ha lasciati devastati… e anche a Napoli se so sbrigati a mannallo via, purtroppo ho anche qualche amico juventino.. e di Giuntoli non me ne hanno mai parlato bene.. anzi non vedevano l’ora che se ne andasse, ci lamentiamo di Massara , ma dopo con questo… e soprattutto per come scialacqua i soldi che per altro non possiamo nemmeno spendere.. visto il FFP che fine faremo e quanto rimpiangeremo di averlo ingaggiato
non ripetiamo gli errori di sempre per favore. i calciatori che si vogliono acquistare vanno già decisi ora e poi eventualmente presi in estate. altrimenti ci troviamo come ogni anno l’ultimo giorno a dover trovare ancora gli uomini giusti. esempio lampante lo scorso mercato estivo, quando siamo stati tre mesi a scegliere l esterno destro che non è mai arrivato
follia!!!!
cambiamo un DS all’anno?
Ma quanto piace ai giornalisti questi giochino di destabilizzare l ambiente ? Penso avvenga un po’ dappertutto, ovvio. Comunque volendo partecipare, mi terrei stretto Massara. Quelli veramente bravi ma di cui nessuno parla mai sono quelli dell Atalanta, da anni scopritori di talenti comprati a due lire. Hanno fatto ricco Percassi e l Atalanta.
Tutti “questi articoli” di :
top in uscita, ds da cambiare, cene non autorizzate, info ricorrenti sullo Stadio,
mi danno la NETTA SENSAZIONE che siamo sulla buona strada!!!
Qualcuno comincia SERIAMENTE A PREOCCUPARSI…
BENISSIMO COSÌ!!!
FORZA ROMA
tralasciando Wesley Ziolkoski Ghilardi El Annouy….
la Roma avrà per i prossimi 10 anni 2 centravanti che ci invidieranno tutti……Arena e Robinio Vaz …e chi li ha comprati ??? ma fatela finita …
Dagli a Massara, gli viene addebitato ogni male di una Roma giovane ed a oggi al quarto posto.
Tutto il bene lo fanno gli altri.
Tutte le intuizioni le hanno gli altri ( tipo Sancho o………. abbiamo rischiato Raspadori )
Teniamocelo stretto e’ uno che lavora sodo e parla poco e accetta di farsi suonare come un tamburo senza offendersi e senza fare polemiche.
Ha 4 fichi secchi in tasca, la vita con Gasperini non e’ facile, E non si da mai 7,5.
A me Ghilardi, Zio, e Venturino e Arena , Paratici , Forte piacciono
Aspetto Vaz.
Bella la configurazione Ranieri, Gasperini, Massara . Puo’ essere che una volta tanto la nostra erba sia la piu’ verde FRS
Allora sì che siamo in una botte di ferro. Poniamo sia vero, davvero qualcuno pensa che Gasperini smetterebbe di “lamentarsi” (passatemi il termine) durante la sessione di calciomercato? Mi pare che all’Atalanta ne siano passati almeno un paio di Ds mentre c’era Gasp, eppure lui ha sempre avuto lo stesso atteggiamento (per non parlare dei botta e risposta con Percassi la scorsa stagione durante le interviste o conferenze). Molti però sembrano caduti dal pero quando ha fatto le stesse cose da noi
Non sono d’accordo, per me Massara ha fatto un buon lavoro, perchè non poteva comprare dieci 10 giocatori, quindi occorre giudicare il risultato di quelli comprati e non di quelli in prestito (si sà che i giocatori in prestito sono un rischio o per le condizioni fisiche o per quelle tecniche/atletiche, altrimenti non te li darebbero.
Giocatori comprati:
Wesley (eccezionale)
Ghilardi (ottimo)
Zio (ottimo)
EA (buono)
Vaz (rimandato)
Giocatori in prestito:
Tzimikas (arrivederci)
Ferguson (arrivederci)
Bealy (già andato)
Zaragoza (da rivedere)
Malen (eccezionale)
Venturino (buono)
Poteva fare meglio? Certo, ma almeno non ha buttato 40 milioni come fatto in passato per Abrham e Dovbik o Pastore e Zonzi
giò, aggiungi il fatto che avendo acquistato giocatori giovani, come minimo riprendi i soldi che hai speso. la squadra è buona per i prossimi 5 anni!
Ma che senso ha cambiare in continuazione DS.
Mah…
Secondo voi, il Giuntoli ,dopo la famosa telefonata in cui viene mandato a quel paese da Gasp a ragion veduta, viene preso dalla Roma??
