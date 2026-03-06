Totti frena sul ritorno a Trigoria: “Io alla Roma? Non penso…”

Mattinata a Villa Stuart per Paulo Dybala, che oggi si sottoporrà a un intervento in artroscopia al ginocchio. L’obiettivo è chiarire la natura del problema fisico che lo sta tenendo fermo ormai da diverse settimane e capire con maggiore precisione i tempi di recupero.

Nella clinica romana, però, era presente anche Francesco Totti, arrivato per alcuni controlli di routine. L’ex capitano della Roma si è fermato brevemente con i cronisti presenti all’esterno della struttura, rispondendo a una domanda sul possibile ritorno in società.

Alla domanda su un suo imminente rientro nel club giallorosso, Totti ha risposto in modo secco: “No, non penso”. Una dichiarazione che spiazza, anche perché arriva a pochi giorni di distanza da quanto affermato dallo stesso Totti in una recente intervista, nella quale aveva parlato apertamente di contatti con la Roma per valutare un possibile ritorno in società.

Parole che ora sembrano andare in direzione opposta e che alimentano dubbi sull’evoluzione della vicenda. Non è chiaro se si sia trattato semplicemente di una battuta pronunciata a caldo oppure se, nel frattempo, i colloqui tra l’ex numero 10 e il club abbiano subito una frenata dopo l’accelerazione iniziale.

