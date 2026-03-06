Totti frena sul ritorno a Trigoria: “Io alla Roma? Non penso…”

1
130

Mattinata a Villa Stuart per Paulo Dybala, che oggi si sottoporrà a un intervento in artroscopia al ginocchio. L’obiettivo è chiarire la natura del problema fisico che lo sta tenendo fermo ormai da diverse settimane e capire con maggiore precisione i tempi di recupero.

Nella clinica romana, però, era presente anche Francesco Totti, arrivato per alcuni controlli di routine. L’ex capitano della Roma si è fermato brevemente con i cronisti presenti all’esterno della struttura, rispondendo a una domanda sul possibile ritorno in società.

LEGGI ANCHE – Gasperini vuole Totti direttore tecnico

Alla domanda su un suo imminente rientro nel club giallorosso, Totti ha risposto in modo secco: “No, non penso”. Una dichiarazione che spiazza, anche perché arriva a pochi giorni di distanza da quanto affermato dallo stesso Totti in una recente intervista, nella quale aveva parlato apertamente di contatti con la Roma per valutare un possibile ritorno in società.

Parole che ora sembrano andare in direzione opposta e che alimentano dubbi sull’evoluzione della vicenda. Non è chiaro se si sia trattato semplicemente di una battuta pronunciata a caldo oppure se, nel frattempo, i colloqui tra l’ex numero 10 e il club abbiano subito una frenata dopo l’accelerazione iniziale.

LEGGI ANCHE – “Scricchiola”, Dybala e la Roma hanno deciso: oggi l’argentino si opera al ginocchio

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteLIVE! Dybala, intervento al ginocchio in artroscopia a Villa Stuart. Si spera in uno stop di 2-3 settimane
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

1 commento

  1. Lo dico da un mese-
    ma quali colloqui?
    Ma vi pare che se i Friedkin volessero Totti nella Roma, giusto o sbagliato, starebbero ancora così?
    A parte il discorso delle sponsorizzazioni.
    Ribadisco, stima enorme per Ranieri, infinita, ma quell’uscita nell’intervista davvero non l’ho capita.
    E ora via alle polemiche.

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome