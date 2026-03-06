“ON AIR!” – ROSSI: “Dybala è Casper, colpa sua se non siamo in Champions”, CORSI: “Non si sputa sugli eroi nella polvere”, TORRI: “Quanti rimpianti, ma è il momento di dire basta”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Dybala? Sono deluso e incaz*ato. Io speravo di vedere Dybala in campo a Genova, primo perchè quando sta bene è un giocatore straordinario, e questa cosa non succede da un sacco di tempo, e secondo perchè ora c’è bisogno di tutti. L’anno scorso la Roma è arrivata quinta a un punto dalla Juventus, e non siamo arrivati in Champions per colpa di Dybala. Perchè uno che paghi sei milioni netti non può segnare sei gol. Dybala non è una pippa, è un fantasma, lo dobbiamo chiamarlo Casper, è un fantasmino, non c’è…In due anni ti è costato trenta milioni lordi, con quei soldi ci compravi due Soulè…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Anche lo scorso anno, in questo momento della stagione, Dybala alzò bandiera bianca. Solo che lo scorso hanno avevi Soulè, avevi Saelemaekers, e avevi Dovbyk. Ora invece non c’hai nessuno di questi…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se pure Gasperini cede al daje c’è da preoccuparsi…speriamo che il daje sia con lui e lo accompagni fino alla fine della stagione… Abbiamo preso Gasperini per trapiantare la sua mentalità di uomo del nord e della cultura del lavoro, e invece ora daje, la carbonara, l’amatriciana… Dybala? I numeri certificano come sia stato più un problema, soprattutto economico, che una soluzione. Perchè si arriva oggi a un’operazione con 45 giorni di ritardo. Se fosse stata fatta prima, forse oggi sarebbe stato in campo…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non capisco che ci sia di sbagliato nel daje di Gasperini. Il daje è un’espressione che significa “animo, forza“, è un’espressione che richiama l’uomo del fare. L’uomo del fare dice “daje”, l’uomo del non fare dice “dormo“. Il daje va proprio contro la pigrizia romana…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “I giocatori importanti servono, e purtroppo Dybala non ce la fa più. Vedo tanta gente che lo insulta, ma a me non piace sputare sugli idoli che finiscono nella polvere. E’ da medi fare così, da persone che non valgono niente. Dybala ci aveva fatto sognare, qualcosa c’ha fatto vedere, era addirittura un eroe. Ora è giusto cambiare, ma io non ci penso proprio a insultarlo. Io lo ringrazio per quello che ha fatto…”
Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Dybala? Leggo che forse oggi faranno un esame in artroscopia per capire cosa ha. Ma se questa era la situazione, io mi preoccupo dello staff medico che si occupa di questa cosa. Se fosse stato risolvibile un mese e mezzo fa, tu ce l’avresti avuto per tutta la parte finale della stagione. Così invece si arriva a fine campionato…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “Secondo me su Dybala c’è un problema di cartilagine. Per un problema alla cartilagine della caviglia, Van Basten smise di giocare a calcio… Io da dybaliano convinto, quasi ottuso, ora dico basta e grazie di tutto. Ora non sono solo i problemi muscolari, ora c’è pure il ginocchio: basta. Mi resterà sempre il rimpianto di non aver visto Dybala con Malen, che contro il Torino mi avevano fatto sognare come non mi capitava da tempo…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve stare molto attenta al Genoa, può essere una trasferta scivolosa. Non bisogna più pensare ai due punti persi con la Juve e nemmeno alla partita con il Bologna. Credo che Malen sia della partita com’è giusto che sia, penso possa giocarle tutte. Però gli attaccanti qualche passaggio a vuoto ce l’hanno, e devi trovare il modo per andare avanti lo stesso…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Il Genoa ha perso tre partite all’ultimo minuto contro Lazio, Napoli e Atalanta, è una squadra difficile da affrontare. E’ una partita vera, il Genoa ora fa gol ed è una squadra temibile. Poi spesso non regge fino alla fine e prende gol, ma devi stare molto attento. E’ un punto di svolta per la Champions. La Roma deve portare a casa i tre punti, ma è molto dura e il mio pronostico è ics…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “Il rendimento trovato dal Genoa è concreto. Ha ritrovato coerenza, quel minimo di gioco che serve a mettere in luce le caratteristiche dei suoi giocatori. La Roma la deve affrontare con estrema attenzione, particolare che non manca a Gasperini. Qualche tempo fa questa partita poteva essere più facile, ora invece la temo. Pronostico? Un pari, sperando che la Roma interpreti come deve la partita…”
Che Dybala sia al capolinea purtroppo non servono questi signori della carta…per capirlo, ma che lo staff medico non abbia fatto ciò che doveva, boh…se il giocatore non vuole l’intervento ma una terapia conservativa o quant’altro mica puoi obbligarlo. Parlare con il sennò del poi facile eh…in quanto a Mattioli non si smentisce, gli piacerebbe il pareggio…da strisciato bianconero…beh Mattioli, la Roma deve vincere e se la partita con la Juve ha insegnato qualcosa, allora vincerà.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Sono sinceramente disgustato dalle elucubrazioni mentali (?!?) di Rossi e Piacentini.
Spero che la lezione Dybala serva a fare tesoro degli errori commessi. Il primo dei quali è la richiesta dei nomi eclatanti, quando invece a noi serve gente sana, giovane e affamata, oltre che forte.
e certo sani giovani affatami forti e magari pure gratis
Sono incredibilmente d’accordo con Corsi.
Dybala non si è mai tirato indietro, ci ha provato, ha dato quello che poteva. Sono certo che lui sia il primo a starci male per questa situazione e leggere certi commenti qui sopra mi lascia basito.
Dopo, ma solo dopo aver chiarito questo, possiamo passare all’analisi numeri/stipendio, e allora sì, possiamo dire che ad oggi tutta l’operazione sia da bicchiere mezzo vuoto, quindi a Giugno ci saluteremo con una piccola festa, e magari teniamo d’occhio se Paulo intraprende una buona carriera da tecnico o da allenatore, sia mai che possa tornarci utile anche in futuro.
fatti fare un esame del sangue…per sicurezza
La questione è piuttosto semplice: Dybala era stato preso con ingaggio inferiore che sarebbe salito in tre anni perché lui avrebbe contribuito a portarci in CL con maggiori ricavi. Dybala il suo lo aveva fatto eccome, con i gol nel cammino europeo e quello nella stessa finale, poi rovinata dalla Disgrace Taylor. Paulo il suo lo ha fato. Ora, però, ci si saluta con immenso affetto e rispetto.
pure io, felice di averlo avuto, ha guadagnato tanto ma ha compensato il fatto che non hai pagato l’acquisto (basta pensare a dovbic).
dispiace perchè in una sola partita che ha fatto con malen, che peraltro per malen era la prima in italia, abbiamo visto tanta tanta roba.
La parabola di Dybala a Roma è stata pari a quella di Pastore. Tutti e due argentini,tutti e due giocatori di grande classe vanificata da un fisico di pasta frolla.
Forse Pastore è pesato anche meno sulle casse della società e alla fine ha pure rescisso il suo contratto,mentre con Dybala tocca versargli lo stipendio fino all’ultimo centesimo.
Finchè la Roma non la smetterà di prendere grandi giocatori a fine carriera (abitudine iniziata negli anni ’50 con il cosidetto cimitero degli elefanti ) incapperà puntualmente in questi bagni di sangue per le sue finanze.
invece tutto ok la gestione di Gasparerini su dybala è forse parecchi non ricordano
Un plauso a “mariolone” nostro… 👍
Per il resto non riesco a comprendere chi dice che il Genoa ha perso le ultime partite con Napoli, tarantola, Lazio ed ultima inde ma, dice che sarà dura e prevedono un X..!!! 😱
La coerenza, questa sconosciuta..!!
Sono senza parole per le affermazioni di Rossi. Alle volte ci si dovrebbe vergognare di ciò che si dice. Dybala non merita tutto ciò.
Un altro affare targato Mourinho. Giocatore risaputo rotto. È stato un suicidio. Meno mare che siamo giunti al capolinea. Speriamo che Malen non si ammali neanche di raffreddore.
Per una volta sono d’accordo con rossi, Dybala non solo é un peso, ma anche un danno. Praticamente gioca talmente poco che é considerato più un rappresentante mediatico che un calciatore. Con tutti quei soldi che prende, potevamo comprare due calciatori integri e molti più utili di uno che ti gioca bene (forse) 5 partite all’anno.
Anche quando in quel paio di partite aveva giocato benissimo e si parlava di rinnovo, non ero salito sul carro perché sapevo che sarebbe tornato molto presto in infermeria.
