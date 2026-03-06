“ON AIR!” – ROSSI: “Dybala è Casper, colpa sua se non siamo in Champions”, CORSI: “Non si sputa sugli eroi nella polvere”, TORRI: “Quanti rimpianti, ma è il momento di dire basta”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dybala? Sono deluso e incaz*ato. Io speravo di vedere Dybala in campo a Genova, primo perchè quando sta bene è un giocatore straordinario, e questa cosa non succede da un sacco di tempo, e secondo perchè ora c’è bisogno di tutti. L’anno scorso la Roma è arrivata quinta a un punto dalla Juventus, e non siamo arrivati in Champions per colpa di Dybala. Perchè uno che paghi sei milioni netti non può segnare sei gol. Dybala non è una pippa, è un fantasma, lo dobbiamo chiamarlo Casper, è un fantasmino, non c’è…In due anni ti è costato trenta milioni lordi, con quei soldi ci compravi due Soulè…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Anche lo scorso anno, in questo momento della stagione, Dybala alzò bandiera bianca. Solo che lo scorso hanno avevi Soulè, avevi Saelemaekers, e avevi Dovbyk. Ora invece non c’hai nessuno di questi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se pure Gasperini cede al daje c’è da preoccuparsi…speriamo che il daje sia con lui e lo accompagni fino alla fine della stagione… Abbiamo preso Gasperini per trapiantare la sua mentalità di uomo del nord e della cultura del lavoro, e invece ora daje, la carbonara, l’amatriciana… Dybala? I numeri certificano come sia stato più un problema, soprattutto economico, che una soluzione. Perchè si arriva oggi a un’operazione con 45 giorni di ritardo. Se fosse stata fatta prima, forse oggi sarebbe stato in campo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non capisco che ci sia di sbagliato nel daje di Gasperini. Il daje è un’espressione che significa “animo, forza“, è un’espressione che richiama l’uomo del fare. L’uomo del fare dice “daje”, l’uomo del non fare dice “dormo“. Il daje va proprio contro la pigrizia romana…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “I giocatori importanti servono, e purtroppo Dybala non ce la fa più. Vedo tanta gente che lo insulta, ma a me non piace sputare sugli idoli che finiscono nella polvere. E’ da medi fare così, da persone che non valgono niente. Dybala ci aveva fatto sognare, qualcosa c’ha fatto vedere, era addirittura un eroe. Ora è giusto cambiare, ma io non ci penso proprio a insultarlo. Io lo ringrazio per quello che ha fatto…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Dybala? Leggo che forse oggi faranno un esame in artroscopia per capire cosa ha. Ma se questa era la situazione, io mi preoccupo dello staff medico che si occupa di questa cosa. Se fosse stato risolvibile un mese e mezzo fa, tu ce l’avresti avuto per tutta la parte finale della stagione. Così invece si arriva a fine campionato…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Secondo me su Dybala c’è un problema di cartilagine. Per un problema alla cartilagine della caviglia, Van Basten smise di giocare a calcio… Io da dybaliano convinto, quasi ottuso, ora dico basta e grazie di tutto. Ora non sono solo i problemi muscolari, ora c’è pure il ginocchio: basta. Mi resterà sempre il rimpianto di non aver visto Dybala con Malen, che contro il Torino mi avevano fatto sognare come non mi capitava da tempo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve stare molto attenta al Genoa, può essere una trasferta scivolosa. Non bisogna più pensare ai due punti persi con la Juve e nemmeno alla partita con il Bologna. Credo che Malen sia della partita com’è giusto che sia, penso possa giocarle tutte. Però gli attaccanti qualche passaggio a vuoto ce l’hanno, e devi trovare il modo per andare avanti lo stesso…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il Genoa ha perso tre partite all’ultimo minuto contro Lazio, Napoli e Atalanta, è una squadra difficile da affrontare. E’ una partita vera, il Genoa ora fa gol ed è una squadra temibile. Poi spesso non regge fino alla fine e prende gol, ma devi stare molto attento. E’ un punto di svolta per la Champions. La Roma deve portare a casa i tre punti, ma è molto dura e il mio pronostico è ics…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il rendimento trovato dal Genoa è concreto. Ha ritrovato coerenza, quel minimo di gioco che serve a mettere in luce le caratteristiche dei suoi giocatori. La Roma la deve affrontare con estrema attenzione, particolare che non manca a Gasperini. Qualche tempo fa questa partita poteva essere più facile, ora invece la temo. Pronostico? Un pari, sperando che la Roma interpreti come deve la partita…”

