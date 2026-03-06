Serie A, Inter-Roma si giocherà a Pasqua: fischio d’inizio alle 20:45

La Lega Serie A ha reso noto il programma della 31esima giornata di campionato, che andrà in scena nel weekend del 4 aprile.

La Roma sarà impegnata nel big match contro l’Inter e la partita, visibile in esclusiva su DAZN, andrà in scena domenica 5 aprile alle ore 20:45 a San Siro. La gara, quindi, si giocherà nel giorno di Pasqua. Di seguito tutte le date e gli orari della 31a giornata.

LECCE-ATALANTA: sabato 4 aprile ore 15 (DAZN)

SASSUOLO-CAGLIARI: sabato 4 aprile ore 15 (DAZN)

VERONA-FIORENTINA: sabato 4 aprile ore 18 (DAZN)

LAZIO-PARMA: sabato 4 aprile ore 20.45 (DAZN – SKY)

CREMONESE-BOLOGNA: domenica 5 aprile ore 15 (DAZN)

PISA-TORINO: domenica 5 aprile ore 18 (DAZN – SKY)

INTER-ROMA: domenica 5 aprile ore 20.45 (DAZN)

UDINESE-COMO: lunedì 6 aprile ore 15 (DAZN)

JUVENTUS-GENOA: lunedì 6 aprile ore 18 (DAZN – SKY)

NAPOLI-MILAN: lunedì 6 aprile ore 20.45 (DAZN)

Fonte: legaseriea.it