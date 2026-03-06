Candela e la cena della svolta: “Grande complicità tra Totti e Gasperini”

Il riavvicinamento tra Francesco Totti e la Roma continua a far parlare. Nei giorni scorsi una cena che ha coinvolto il Capitano e Gian Piero Gasperini ha acceso curiosità e interpretazioni sul possibile ritorno dell’ex numero 10 nell’orbita del club giallorosso. A fare da trait d’union è stato anche Vincent Candela, oggi ambasciatore della Roma e legato da un rapporto storico con Totti, con cui ha condiviso lo spogliatoio negli anni dello scudetto.
L’ex terzino francese ha raccontato i dettagli di quella serata in un’intervista concessa alla La Gazzetta dello Sport, spiegando il clima che si è respirato durante l’incontro e il suo punto di vista su un eventuale ritorno del Capitano in società.
Allora, Candela, com’è andata la cena l’altra sera?
“Francesco lo conosco da 30 anni, il mister da qualche anno. Ho visto grande complicità tra i due. Ovviamente hanno due ruoli diversi, però di calcio ne capiscono tanto”.
In che ruolo vedrebbe Totti?
“Francesco è il simbolo di tutti i romanisti. Si metteranno d’accordo loro”.
Nel frattempo, i Friedkin stanno favorendo questo ritorno alla romanità in società.
“Loro hanno speso e continueranno a investire per la Roma. Ci sono fondamenta solide con Ranieri, Massara e Gasp. Non si vedeva da tempo un quadro così ben coordinato”.
Cosa manca per lottare per lo scudetto?
“È un bel po’ che la Roma non va in Champions. Partiamo da qui, poi pian piano si può alzare l’asticella con la programmazione e la pazienza. Al momento Inter e Napoli hanno una rosa più importante”.
Fonte: La Gazzetta dello Sport
Chi è il quarto personaggio?
Quindi un cena organizzata dal mitico Candela.
Bello, bella foto, bello si siano divertiti.
Solo che la società non c’entra nulla.
A me non è che dispiacerebbe il ritorno del Capitano,
ma sinceramente mi pare davvero siano tutte chiacchiere senza arrosto.
Ho un’ammirazione sconfinata per Ranieri,
ma quell’uscita su Totti al momento per ma ha prodotto solo distrazioni non necessarie.
Io non penso ci vogliano mesi per immaginare un ruolo per Totti nella società volendo.
Ma probabilmente i Friedkin stanno pensando a tutt’altro.
E mi sfugge davvero che senso abbia continuare a pompare una cosa che non esiste oggi.
Poi prima o poi qualcuno dira una frase che rimette le cose nella realtà,
e ripartiranno le polemiche “LA ROMA SCARICA TOTTI!!”.
Bah.
come volevasi dimostrare no?
“FRENATA SU TOTTI”.
Ma come fate a stare dietro a ste cose…. boh….
