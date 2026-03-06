Trequarti di Roma. È questo lo scenario che si profila per la trasferta di domenica a Marassi contro il Genoa, dove la squadra giallorossa dovrà ancora una volta fare i conti con le assenze sulla linea offensiva.

Dopodomani, infatti, la Roma sarà costretta a rinunciare sia a Paulo Dybala sia a Matías Soulé. L’argentino si è fermato nuovamente nell’allenamento di ieri a causa di un problema alla coscia e a questo punto salterà con certezza la partita contro il Genoa.

Senza i due trequartisti argentini e con Bryan Zaragoza – arrivato nell’ultimo mercato – che al momento non ha ancora convinto del tutto Gian Piero Gasperini, la soluzione più probabile porta a una coppia tutta romana e romanista sulla trequarti: Lorenzo Pellegrini e Niccolò Pisilli.

Una scelta che ricalcherebbe quanto già visto domenica scorsa contro la Juventus, quando Gasperini aveva affidato proprio a Pellegrini e Pisilli il compito di agire alle spalle dell’unica punta, lo stakanovista Donyell Malen, chiamato agli straordinari per mancanza di alternative.

Le alternative dalla panchina non mancano. Stephan El Shaarawy è ormai pienamente recuperato e pronto a tornare in campo, mentre potrebbe trovare spazio anche il giovane Venturino. Il talento di 19 anni, arrivato a gennaio nell’operazione che ha portato Tommaso Baldanzi al Genoa, sta convincendo Gasperini e potrebbe ritagliarsi minuti a partita in corso. Stesso dicasi per Zaragoza, che può essere più incisivo subentrando a partita in corso.

Fonte: Corriere dello Sport