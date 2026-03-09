La moviola di Genoa-Roma: Colombo bocciato, manca un rigore ai giallorossi

La direzione arbitrale di Andrea Colombo finisce sotto la lente dopo Genoa-Roma. Il fischietto di Como non convince i principali quotidiani sportivi, che bocciano in larga parte la sua prova a Marassi. Il voto medio oscilla tra il 5 e il 5.5, con diverse critiche per alcune decisioni chiave della partita.

L’episodio più discusso arriva nella ripresa, quando Manu Koné calcia dal limite e trova l’opposizione di Ruslan Malinovskyi: il pallone sembra colpire il braccio largo del centrocampista del Genoa. Nonostante i dubbi evidenti, per Colombo e per il VAR – guidato da Paolo Mazzoleni – è tutto regolare e il gioco prosegue tra le proteste giallorosse.

Secondo La Gazzetta dello Sport, restano molti dubbi sulla non punibilità dell’intervento: il pallone pare toccare anche il braccio destro di Malinovskyi, circostanza che avrebbe potuto portare alla concessione del calcio di rigore.

Più netto il giudizio del Corriere dello Sport, che assegna a Colombo un 5 parlando di gara “sporca” e sottolineando come il braccio del centrocampista ucraino sia largo dopo un primo contatto con il corpo. Anche Il Tempo evidenzia l’errore: se l’arbitro può aver perso l’episodio dal campo, il VAR avrebbe potuto – e dovuto – intervenire per assegnare il penalty alla Roma.

Non mancano poi altre sbavature nella direzione di gara. Il Romanista sottolinea l’ammonizione severa a Evan Ndicka, che costringerà il difensore a saltare la prossima partita, oltre all’errore sul fallo laterale da cui nasce l’azione del gol del 2-1 firmato da Vitinha.

Corretto invece, secondo tutti i quotidiani, il rigore assegnato al Genoa: Lorenzo Pellegrini pesta il piede di Mikael Ellertsson in area, concedendo la massima punizione poi trasformata da Junior Messias.

Fonti: Il Tempo / Corsport / Gasport / Il Romanista