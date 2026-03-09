La moviola di Genoa-Roma: Colombo bocciato, manca un rigore ai giallorossi

La direzione arbitrale di Andrea Colombo finisce sotto la lente dopo Genoa-Roma. Il fischietto di Como non convince i principali quotidiani sportivi, che bocciano in larga parte la sua prova a Marassi. Il voto medio oscilla tra il 5 e il 5.5, con diverse critiche per alcune decisioni chiave della partita.
L’episodio più discusso arriva nella ripresa, quando Manu Koné calcia dal limite e trova l’opposizione di Ruslan Malinovskyi: il pallone sembra colpire il braccio largo del centrocampista del Genoa. Nonostante i dubbi evidenti, per Colombo e per il VAR – guidato da Paolo Mazzoleni – è tutto regolare e il gioco prosegue tra le proteste giallorosse.
Secondo La Gazzetta dello Sport, restano molti dubbi sulla non punibilità dell’intervento: il pallone pare toccare anche il braccio destro di Malinovskyi, circostanza che avrebbe potuto portare alla concessione del calcio di rigore.
Più netto il giudizio del Corriere dello Sport, che assegna a Colombo un 5 parlando di gara “sporca” e sottolineando come il braccio del centrocampista ucraino sia largo dopo un primo contatto con il corpo. Anche Il Tempo evidenzia l’errore: se l’arbitro può aver perso l’episodio dal campo, il VAR avrebbe potuto – e dovuto – intervenire per assegnare il penalty alla Roma.
Non mancano poi altre sbavature nella direzione di gara. Il Romanista sottolinea l’ammonizione severa a Evan Ndicka, che costringerà il difensore a saltare la prossima partita, oltre all’errore sul fallo laterale da cui nasce l’azione del gol del 2-1 firmato da Vitinha.
Corretto invece, secondo tutti i quotidiani, il rigore assegnato al Genoa: Lorenzo Pellegrini pesta il piede di Mikael Ellertsson in area, concedendo la massima punizione poi trasformata da Junior Messias.
Fonti: Il Tempo / Corsport / Gasport / Il Romanista
Non bisogna attaccarsi all’arbitro, abbiamo giocato male , non abbiamo fatto un tiro in porta e bla bla bla…però intanto dammi quello che mi spetta poi critichiamo tutto il resto. Tutto qua. Forza Roma.
esatto… e se poi ci metti che ai vari brand spesso danno ciò che non gli spetta…
A prescindere dal rigorino, la Roma avrebbe dovuto mettersi il Genoa sotto le scarpe e invece ringraziamo i soliti Pellegrini…
parliamo del Genoa, non del Real Madrid…una squadra che ha subito 40 gol e alla quale non abbiamo fatto un tiro vero in porta. Dopo aver buttato al cesso la vittoria con la juve, questo è un altro passo falso gravissimo, con l’aggravante del perseverare nel mettere in campo Capitan Tuffetto e Mancini. Poi, se per voi tutto è riconducibile agli arbitri, vabbè, allora mi arrendo
Pestone di Pellegrini subito visto e sanzionato… senza VAR
FALLO DI MANO MALINOVSKI NESSUNO HA VISTO NIENTE… si andava sul 2-1 e col ca che la perdevamo
anche se pareggiavi cambiava poco,dovevi vincere…
Il pestone di Pellegrini era netto, non si può obiettare su questo. Il fallo di mano dal vivo non l’ho notato neanche io, Se il VAR non è intervenuto spero sia perché è avvenuto fuori area, anche se dal fermo immagine non sembrerebbe così
ragazzi ma se nessuno ha detto niente a roma siviglia, vi aspettate che succeda qualcosa oggi? per me i friedkin sono finiti nella notte di budapest. La notte più brutta da tifoso, anche perchè stavo li
Purtroppo con i ”se” ce famo poco!
Pellegrini è uno zombie e riesce a peggiorare sempre di più.
Cristante inguardabile.
E’ ora di mandare via ”i senatori” dalla Roma, sono la rovina dello spogliatoio!
C’è da dire anche che hai tutto l’attacco in infermeria, ma Soulè ancora non si è capito che tipo di giocatore sia.
Nel calciomercato estivo dovrai fare un enorme lavoro di sfoltimento di zavorre per rimpiazzarle con giocatori di un certo livello.
il palazzo è contro la Roma , è ovvio. ammonizione generosa, rigore non dato e fallo laterale invertito
un arbitro di Como prima di Como – Roma…
Arbitro Colombo nato a Como…..come volevate che finisse la partita?
Senza parlare poi di quella oscenità del var.
C’è la juve da far andare in champions. cominciano le porcate
siamo seri , quando vai a genova e fai in tutto 7 tiri verso la porta , di cui uno solo nello specchio ( statistche di dazn ) , e giochi peggio che a cagliari e udine , hai il coraggio di prenderteka con l ‘ arbitro ? qui c’è qualcosa che non va a livello mentale
Un arbitro che non vede una cosa del genere va radiato, lui e i suoi “capi” la cupola va smantellata!! 😎
indifferentemente dai torti arbitrali…abbiamo dei giocatori che oltre essere scarsi non se reggono neanche più in piedi…ennesima stagione buttata per colpa di scelte sbagliate..escluso i bambini perché zolkowski pisilli venturino ghilardi lo sono eh si vede in quanto le loro prestazioni sono sempre altalenanti, vaz vabbe nn sa manco stoppare una palla ma la colpa è de chi lo paga 25 pippi, ma con tutti gli altri presi st estate escluso wesley e poi malen a gennaio dove saremmo dovuti andare, poi vabbe la questione dybala e grottesca…io sinceramente mi sarei anche stufato che a marzo e sempre finito tutto..si c e l Europa league ma anche lì boh…
Arbitro di Como….non viene in mente a nessuno che ha acchittato la partita a favore del Como prossimo impegno della Roma?
Ok tutto ma dammi il mio
ma deve arrivare la Juventus si è capito
Per non dimenticare:
Arbitro – Colombo (di Como 🤣)
Assistenti – M.Rossi e Vecchi
IV uomo – Bonacina
Avar – Manganiello
Var – Mazzoleni
Il capo dei capi – Rocchi
Ieri hanno fatto peggio di Carrarese Catanzaro!
Il rigore provocato da Pellegrini e ‘ di una ingenuita’ assoluta, neanche in una partita scapoli/ ammogliati.
Mi allineo ai commenti di Aldo71 e B7…
È vero, probabilmente una nostra prestazione tra le più scialbe… intanto dammi il rigore (che va poi realizzato…) che è grosso come una casa. Andiamo sul 1-2 e poi vediamo come va a finire.
Con “solerzia” dato il rigore al Genoa (che indubbiamente c’era) così come il fallo laterale dato erroneamente a favore dei liguri…anche se poi siamo stati polli a beccarci il gol della sconfitta.
Riassumo… con il napoli e con i gobbi la rimonta e quindi il pareggio degli avversari ce lo siamo cercato stupidamente, ma ieri (ripeto, al netto della prestazione scialba) il Genoa non avrebbe mai vinto perché oltre a tanta corsa e aggressività non sono andati.
Questi sì, sono 3 punti rubati.
Eh… Ma mica è rigore, il fallo è avvenuto fuori area Qui gira gente che continua a difendere Colombo e Mazzoleni manco fossero amanti. Dico, MAZZOLENI che ci ha sempre remato contro
Bene. Ora vediamo veramente di che pasta è fatto Gasp. Non si poteva davvero vincere contro il Genoa senza Soule e Wesley? perchè di fatto mancavano solo loro alla migliore formazione possibile. Io sono contento che viene tutto in questi 10 giorni. Così ci leviamo subito il dente. Ora vediamo chi tira fuori gli attributi e chi si nasconde ancora nella mediocrità. Forse si capirà che Konè non è sicuramente il top che ti fa vincere le partite perchè ultimamente è tra i peggiori se si guarda la potenziale inespresso. Celik il contratto se lo è guadagnato e mi pare abbia tirato i remi in barca a favore della sua prossima nuova squadra. Si convincerà il mister che Pellegrini deve accomodarsi in panchina?. All in sulla coppa e non facciamo altri errori di valutazione. Anche Svilar mi pare leggermente fuori fase. Formazione: Svilar Mancini Ndicka Ghilardi Rench El Anouhi Kone Wesley Pisilli Soule Male. Puoi ruotare Zilko, Hermoso Cristante Zaragoza e Venturino. Ma la base al netto delle squalifiche deve essere questa. celik e il greco solo in coppa. Arena prima di Vaz come alternativa. FRS
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.