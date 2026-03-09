Pellegrini: “Deluso e dispiaciuto per il rigore causato. Restiamo uniti”

Lorenzo Pellegrini torna sui social per scusarsi dopo la prestazione negativa di Genova. Il numero 7 giallorosso ha vissuto una serata da dimenticare al Ferraris, culminata con il fallo ingenuo su Ellertsson che ha regalato al Genoa il rigore dell’1-0. Un episodio che ha cambiato l’inerzia della partita e che pesa come un macigno sulla coscienza del capitano.

“Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all’ultimo istante. Forza Roma!”, ha scritto Pellegrini nelle ore successive alla sconfitta. Parole di un giocatore che sta attraversando un momento complicato.

I numeri raccontano di una stagione lontana dagli standard attesi: appena due gol segnati in Serie A, con l’ultima marcatura su azione che risale addirittura a settembre, nel derby vinto contro la Lazio. Un bottino troppo magro per chi dovrebbe essere uno dei punti di riferimento offensivi della squadra.

Giovedì contro il Bologna, nell’andata degli ottavi di Europa League, potrebbe arrivare il turno di riposo. Ma con l’emergenza attacco che continua a mordere, Gasperini ha bisogno che Pellegrini ritrovi smalto e continuità. Le alternative sono ridotte al minimo e l’ormai ex capitano deve tornare a essere determinante quando la stagione entra nella fase più calda.

Redazione GR.net