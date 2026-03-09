Pellegrini: “Deluso e dispiaciuto per il rigore causato. Restiamo uniti”

Lorenzo Pellegrini torna sui social per scusarsi dopo la prestazione negativa di Genova. Il numero 7 giallorosso ha vissuto una serata da dimenticare al Ferraris, culminata con il fallo ingenuo su Ellertsson che ha regalato al Genoa il rigore dell’1-0. Un episodio che ha cambiato l’inerzia della partita e che pesa come un macigno sulla coscienza del capitano.
“Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all’ultimo istante. Forza Roma!”, ha scritto Pellegrini nelle ore successive alla sconfitta. Parole di un giocatore che sta attraversando un momento complicato.
I numeri raccontano di una stagione lontana dagli standard attesi: appena due gol segnati in Serie A, con l’ultima marcatura su azione che risale addirittura a settembre, nel derby vinto contro la Lazio. Un bottino troppo magro per chi dovrebbe essere uno dei punti di riferimento offensivi della squadra.
Giovedì contro il Bologna, nell’andata degli ottavi di Europa League, potrebbe arrivare il turno di riposo. Ma con l’emergenza attacco che continua a mordere, Gasperini ha bisogno che Pellegrini ritrovi smalto e continuità. Le alternative sono ridotte al minimo e l’ormai ex capitano deve tornare a essere determinante quando la stagione entra nella fase più calda.
Redazione GR.net
vattene
Messo lì è di certo inutile, anche controproducente. Non so se potrebbe giocare a centrocampo: non mi sembra abbia voglia di correre ma di trotterellare. A questo punto, mi chiedo qual è quella squadra che se lo incolla, considerato che nelle squadre minori se non dai l’anima, non giochi.
Se ami la Roma … resta umile in panchina. Grazie.
Anche Bryan ieri si perde ancora l’ uomo arrancando dietro al contropiede avversario.
Vi prego fatevi umilmente da parte. Prima di far tornare i fischi allo stadio.
Il quarto posto possiamo perderlo soltanto noi.
Siamo superiori al Genoa ma abbiamo perso.
Siamo superiori a Bologna e Como, dimostriamolo!!!
Avanti in Coppa e Campionato.
Quarto posto e Finale… con speranza!
separiamoci al più presto, altroché restiamo uniti.
