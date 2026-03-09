“ON AIR!” – ROSSI: “Gasp ha cannato totalmente la formazione”, COSENZA: “Temo si stiano formando gruppetti dentro lo spogliatoio”, PES: “Pellegrini non dà nulla, perchè insisterci?”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri De Rossi ha fatto la partita che aveva in mente, è andata esattamente come aveva messo in preventivo, anche per i cambi: aveva tenuto certi giocatori in panchina per giocarsela l’ultima mezzora. Per me Gasperini ha sbagliato formazione, sono convinto di questo, ma non perchè io sono più bravo di lui, ma perchè io posso giudicare dopo, lui è costretto a decidere prima. Ma lui prende 5 milioni per fare questa roba, quindi ci sono oneri e onori. La formazione iniziale della Roma è totalmente cannata, cosa confermata dallo stesso Gasp nel post partita. Ma da qui a farlo passare per co**ione mi pare troppo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il rigore sul tiro di Konè? Se quello me lo davano contro mi avvelenavo, ma come si può dare un rigore così…prende il petto! Per me quello non è mai rigore… Sono rimasto perplesso dalla scelta di Venturino, che non aveva mai giocato titolare e tu me lo vai a far giocare dal primo minuto contro la sua ex squadra, che lo conosce molto bene. E fra l’altro schierandolo a sinistra. Quando giochi le ultime giornate su certi campi, la qualità la devi un attimo mettere da parte. Ma io non avrei tolto Venturino all’intervallo, semmai Pellegrini, perchè il Genoa non avrebbe retto quella intensità per novanta minuti, e Venturino è uno che ha intensità, gamba, corsa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il rigore non dato? In un campionato che si deciderà per una manciata di punti, un rigore non dato come quello di ieri sposta, eccome…Per me quello è un rigore netto. Pellegrini? Il rigore non lo fa apposta, ma è la conseguenza del fatto che non ha il passo e non lo avrebbe mai preso. Toglierlo dopo il rigore è però la certificazione che avevi sbagliato a non toglierlo prima. Quarto posto? La Juve ha un calendario migliore della Roma…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Per me il Como al momento è la squadra favorita alla Champions…Il rigore sul tiro di Konè? A me sembrava ancora più netto quello su Ndicka, per me è una cintura chiara, ma nessuno ne parla per cui sbaglierò io…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Siamo alle solite. Io ho vista una Roma ridicola, e un bravissimo De Rossi…diciamo la verità. Lui ha il Genoa, e che sceglie di fare: leva i più tecnici, Colombo e Vitinha, aggredisce la Roma e poi nel finale mette i più forti. Pellegrini? Sbaglia passaggi, fa falli senza costrutto, ieri fa quel rigore incredibile dove per la prima volta nella storia del calcio nessuno reclama. Ma perchè non buttare dentro Zaragoza al posto suo? Non parliamo di Altafini, ma almeno prova a cambiare… Questa è la nona partita persa, sono tante. E’ incredibile l’adattamento che ha la Roma alla sconfitta…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il problema è che ogni anno arrivi a giocarti la stagione con i calciatori contati. E quelli che hai, non sono nemmeno forti: Venturino non giocava nemmeno al Genoa con De Rossi, e ora si ritrova titolare con Pellegrini…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Dal punto di vista arbitrale è un disastro, ma a questo punto il Var levatelo. Quello che è successo ieri è incredibile. Ma il discorso va separato, perché il problema principale è la prestazione di ieri, che è stata allucinante: non hai messo mai cattiveria. Il giocatore peggiore in campo è stato Pellegrini, e non parlo del rigore: è fermo, stanco, come se non gli andasse. Io i motivi non li so, ma non si poteva vedere. Ma se hai un giocatore che sta così, lo preferisci a Cristante o a El Aynaoui, il dubbio mi viene. Perché non si può cambiare modulo? Perché bisogna giocare per forza così? Penso che si stiano formando i gruppetti dentro alla squadra, dove ognuno cerca di guardare il proprio orticello…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “De Rossi ha gestito molto bene la partita, anche con i cambi, e secondo me alla fine la vince anche con merito. Io non capisco perchè insistere con Pellegrini, che evidentemente non può dare niente, anzi, in questo momento toglie visto quel rigore. Poi abbiamo visto Celik inamovibile come quinto a destra, e ieri ha giocato difensore dall’altra parte, lasciando fuori Ghilardi che stava convincendo molto. Perchè questa sparizione di Ghilardi? Ho visto dei cambi sull’1 a 1…ma perchè non si prova a mettere un esterno e provare ad allargare il gioco? Perchè Zaragoza fa zero minuti? E’ così lontano dalla forma migliore che non può giocare manco 20 minuti al Ferraris? Questi mi sembrano interrogativi da fare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Tutti ci chiediamo come mai Pellegrini stia continuando a giocare, anche se ci rendiamo conto che non riesce più a eguagliare il Pellegrini migliore del passato. Non è mai stato un fenomeno, ma ci sono stati periodi in cui riusciva a incidere e a fare la differenza. Perché, pur essendo lontanissimo da quel Pellegrini, Gasperini, che non è l’ultimo scemo del mondo, lo fa giocare sempre e dice addirittura che è determinante? Questa storia sinceramente è abbastanza assurda…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La Roma può ancora lottare per i primi quattrop posti e ha dimostrato di poterlo fare. La Roma sta facendo il suo, certo, ha dei limiti e dei problemi esasperati da infortuni che hanno depauperato il reparto offensivo. Ma la Roma rimane in corsa, e non voglio buttare tutto a mare. Se per arrivare quarti servono 75 punti è un conto, ma se la quota Champions i abbassa il senso cambia. Io penso che la Roma 70 punti li valga, e pure qualcosa di più. Se poi gli altri fanno 75 punti, bravi loro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quando leggi la formazione del Genoa si era ben capito che partita voleva fare De Rossi. La Roma sinceramente ci ha capito poco, perché ha accettato quel tipo di partita ed è venuta fuori un’ora di non calcio. Poi, quando il ritmo è cominciato a calare, hai commesso una sciocchezza. Quando non puoi vincere certe partite, devi non perderle, e invece hai concesso il 2-1 e lì la partita è andata. I cambi non aggiungono niente e allungano la difficoltà che hai quando vai sotto a recuperare certe partite…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma reclama due rigori? Ma no, pure tre, anzi quattro… Konè? Se lo metti vicino a Cristante diventa un altro giocatore. Errore di Svilar sul gol di Vitinha? I difensori non sono più bravi a marcare, guardano sempre la palla e mai l’uomo libero dentro l’area di rigore, e poi dopo gliela accollano al portiere. Ma quella non è una palla semplice: rasoterra, forte…ma se Svilar si buttava prima, e quello invece di crossare la tirava in porta e prendi il gol sul primo palo, poi che gli dici? Semmai quello che crossa era tutto solo, e qualcuno ha sbagliato a lasciarlo libero…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma ha subito lo strapotere fisico del Genoa, è stata sorpresa non poco e non ha saputo prendere le contromisure. Ha subito costantemente. È mancato un po’ tutto, e Malen se non gli arrivano i palloni può fare poco. È una Roma che non ha perso la corsa alla Champions, però si ritrova sulla schiena anche a livello psicologico una squadra che fa paura, perché la Juve sta lì. Gasperini dovrà rivedere qualcosa nell’aspetto di gioco e anche nella testa dei giocatori: serve un reset…”

Redazione Giallorossi.net