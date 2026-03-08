De Rossi: “Sarei ipocrita se dicessi che non sono felice di aver vinto. Tornare alla Roma è un mio obiettivo”

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Luigi Ferraris contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù ai microfoni dei giornalisti al termine della partita.

Vittoria contro una grande…

“Vale tantissimo, viene da un gruppo forte. E’ un gruppo variegato, ero molto contento dopo il mercato di gennaio. Sono tanto contento per la classifica, e tanto per i giocatori”.

Grande pressione, la Roma l’ha sofferto tantissimo. Il Genoa è cambiato con te…

“Sono contento, è più quello che loro danno a me che io a loro. Sono contento dell’assist di Masini, sono ragazzi per bene, mi piace stare in questo gruppo. Mi piace lasciargli la scena, loro vanno fortissimo in allenamento, Masini va al doppio degli altri. Loro mi danno tutto e io devo dargli tutto”.

Le fa strano battere la Roma?

“Penso che se decidi di fare questo lavoro, devi mettere in preventivo che devi giocare contro la Roma. Non devo stare a giustificarmi, sarei ipocrita a dire che non sono felice di aver vinto. Questo è il mio destino fino a quando non tornerò a sperare che la Roma vinca 38 partite, magari succederà, è un obiettivo mio. Il posto dove sto adesso è veramente simile a quello di Roma, mi piace veramente tanto”.

Redazione GR.net