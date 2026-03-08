De Rossi: “Sarei ipocrita se dicessi che non sono felice di aver vinto. Tornare alla Roma è un mio obiettivo”

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Luigi Ferraris contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù ai microfoni dei giornalisti al termine della partita.
Vittoria contro una grande…
“Vale tantissimo, viene da un gruppo forte. E’ un gruppo variegato, ero molto contento dopo il mercato di gennaio. Sono tanto contento per la classifica, e tanto per i giocatori”.
Grande pressione, la Roma l’ha sofferto tantissimo. Il Genoa è cambiato con te…
“Sono contento, è più quello che loro danno a me che io a loro. Sono contento dell’assist di Masini, sono ragazzi per bene, mi piace stare in questo gruppo. Mi piace lasciargli la scena, loro vanno fortissimo in allenamento, Masini va al doppio degli altri. Loro mi danno tutto e io devo dargli tutto”.
Le fa strano battere la Roma?
“Penso che se decidi di fare questo lavoro, devi mettere in preventivo che devi giocare contro la Roma. Non devo stare a giustificarmi, sarei ipocrita a dire che non sono felice di aver vinto. Questo è il mio destino fino a quando non tornerò a sperare che la Roma vinca 38 partite, magari succederà, è un obiettivo mio. Il posto dove sto adesso è veramente simile a quello di Roma, mi piace veramente tanto”.
Redazione GR.net
mi viene da ridere se non andiamo in Champions per questi 3 punti…
i punti da recriminare sono altri.
Con la Roma sono tutti fenomeni per un giorno. C’è riuscito pure Baroni per ben due volte quest’anno!!!
Preferisco Gasperini cento volte
Che te deve di’ De Rossi ? Contento per lui per il resto è una profonda tristezza. Cambiano le stagioni Cambiano gli allenatori ma quando c’è da metterci tutto per il risultato per l’obbiettivo quello si allontana sempre. Desolato
De Rossi, non solo stasera, sta dimostrando di essere cresciuto parecchio come tecnico. Il duello con Gasperini l’ha vinto nettamente lui, azzeccando la formazione iniziale e poi i cambi. Il Genoa è andato più vicino al 3° gol che non la Roma al pareggio.
Anche IO sono certo che fra un paio d’anni De Rossi tornerà sulla panchina giallorossa.
spero che resterai molto a lungo a Genova, lascia stare la Roma, non è per te
sarei un idiota io da Romanista se da te pretendevo altro.. il problema è che hai vinto una partita secondo me STRANA ammonizione per ndika Rigore per il Genoa e falli fischiato solo alla Roma
Ok vorrei sentire adesso da Daniele se c era quel calcio di RIGORE …..
secondo me era fuori area
Era fòri area…
Complimenti Daniele e spero si rivederti sulla.panchina della Roma. Stai simostranso che avresti potuto tranquillamente proseguire…. ma noi abbiamo prima preso Juric per vincere (?!) poi, invece si richiamarti, abbiamo avviato un nuovo progetto con un allenatore a fine carriera. Nel calcio si fanno delle cose incomprensibili.
FRS !
A Roma non mi è piaciuto.
A Genoa sta facendo un buon lavoro.
Questo è il suo giusto percorso.
La sua caratura la dirà il tempo ed è meglio per lui e per la Roma.
Se davvero diventerà un grande allenatore, ben venga se tornerà a Roma, sennò, giusto cosi.
Stai tranquillo caro De Rossi sei vicinissimo al ritorno alla ROMA, senza champions Gasperini andra via e ti libera il posto.
hai fatto la partita della vita….e gasp ti ha dato una mano…..
Tranquillo, rimani dove sei……. arbitro nettamente a favore del Genoa
bisogna esse sportivi io so nato Romanista ma stasera la nostra ROMA a riperso il treno un’altra volta io son contento per Daniele De Rossi la Roma purtroppo e questa delle volte ti esalta e delle volte te fa inca_ _ _ _ _ ! sempre sempre sempre sempre forza Roma!
