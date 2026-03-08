Tsimikas: “Siamo delusi ma dobbiamo metterci alle spalle questa sconfitta”

Kostas Tsimikas parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Genoa-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Luigi Ferraris.
Ti vedo deluso…
“Certo, c’è delusione. Ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo metterci alle spalle questa sconfitta e cercare di capire cosa non è andato stasera”.
Quanto siete preoccupati per questo kappaò in vista del Como?
“Proviamo a vincere partita dopo partita se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.
LEGGI ANCHE – Mancini: “Non sono cattivo, do tutto per la maglia. Friedkin forti, generosi e disponibili. Gasp un maestro”
Redazione GR.net
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!